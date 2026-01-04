«Никакой обиды на Бескова нет и никогда не было». Романцев — о Батракове, симуляциях и прогрессе «Балтики»

Лично я в «Спартаке» вопросы переходов игроков всегда решал в разговоре с ними. И какой бы ощутимой ни была для команды потеря футболиста, если видел, что для него это шаг вперед, то сразу же давал добро. Как было в истории с отъездом в «Рому» ключевого игрока середины Димы Аленичева. Но я понимал: если сейчас не поддержу его, то парень может упустить шанс, которого у него больше может не быть. Жизнь показала, что мы оба не ошиблись.