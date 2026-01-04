«Никакой обиды на Бескова нет и никогда не было». Романцев — о Батракове, симуляциях и прогрессе «Балтики»

«В нашем футболе растет интересная молодежь»
Даниил Гошев: — По итогам опроса «СЭ» лучшим игроком года назван полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков. А кому отдали бы предпочтение вы?
— Не вижу повода для возражений. Специально поинтересовался статистикой его выступлений за клуб и сборную, которая не может не вызвать уважения. Парень и забивает исправно, и партнеров голевыми передачами кормит. Да еще и обороне помогать успевает. Но самое главное — он любит футбол! А игра для него не тяжелая работа и средство заработка, а праздник, которым он делится с болельщиками.
Кстати, обратил внимание, что с 2016 года Алексей вместе со Смоловым, Дзюбой и дважды Головиным стал четвертым россиянином, удостоившимся этой престижной премии. В остальных случаях она доставалась легионерам. Приятно, что и говорить. Как и то, что в пятерку лучших попали еще Кисляк с Глушенковым. Значит, несмотря на всякого рода запреты и изоляцию, растет в нашем футболе интересная молодежь!
Обратил внимание и на то, что, заинтересовав зарубежных скаутов, Батраков отказался от заманчивого контракта из Саудовской Аравии. А ведь в двадцать лет не всякий устоит перед соблазном больших денег. Значит, парень понимает: это не тот футбол, в котором можно себя проверить и понять, чего ты стоишь на самом деле.
Помню, как в двадцать лет получил приглашение из «Вердера» Володя Бесчастных. И я, не раздумывая, дал добро, поскольку был уверен: Бундеслига — та школа, которая закалит его характер и научит многим игровым тонкостям.
Ну, а новому обладателю российского «Золотого мяча» — удачи и стремления не сбавлять обороты! Помни, Алексей, ты пример для тысяч мальчишек!
Артем Дорохов: — После ухода Карпина «Динамо» приняло решение, что на посту главного тренера его заменит Гусев. А раньше среди возможных кандидатов на эту роль часто называли Черчесова. Как думаете, его переход из «Ахмата» не состоялся из-за условий контракта, где не был предусмотрен такой шаг, или это личное решение Станислава Саламовича?
— Вопрос непростой. Черчесов — тренер с достаточным опытом и умением решать вопросы, связанные с собственной судьбой. К тому же он еще и дипломат, умеющий выстраивать отношения с работодателями. И при подписании контракта с «Ахматом» не должны были остаться без внимания и варианты возможного обоюдного расставания.
Но нельзя не учитывать и то, что в подобных ситуациях не последнюю роль может сыграть желание самого тренера. Известно, что переговорный процесс, если он действительно велся, любит тишину. И понятно, что его подробности известны только руководителям «Динамо» и самому Станиславу Саламовичу. Потому в разговорах на эту тему он и был предельно сдержан.
Лично я в «Спартаке» вопросы переходов игроков всегда решал в разговоре с ними. И какой бы ощутимой ни была для команды потеря футболиста, если видел, что для него это шаг вперед, то сразу же давал добро. Как было в истории с отъездом в «Рому» ключевого игрока середины Димы Аленичева. Но я понимал: если сейчас не поддержу его, то парень может упустить шанс, которого у него больше может не быть. Жизнь показала, что мы оба не ошиблись.
Что касается Черчесова, то свой профессионализм он уже доказал качественной работой со сборной на чемпионате мира, в Польше, Венгрии, да и в том же «Динамо». Стало быть, веры в себя ему не занимать. Уверен, что мы еще не раз в этом убедимся!
«Как можно устать получать премиальные?»
Федор Ланской: — В своей авторской колонке в «СЭ» полузащитник «Рубина» Олег Иванов напомнил, какой вклад внес в золотую победу «Спартака» в 2017-м Дмитрий Аленичев, и заявил, что, «заматерев и осознав прошлые ошибки», он и сейчас был бы очень полезен клубу. Беспокоит только одно — не помешает ли Дмитрию пауза в работе. Вот Юрий Семин, отвечая на этот вопрос, признался, что сейчас даже больше осведомлен в футбольных делах, чем раньше, и это помогает ему точнее анализировать и делать выводы.
— Здесь все индивидуально. Ясное дело, что для тренера паузы нежелательны. Но и не критичны. Особенно для того, кто продолжает следить за всем происходящим в футболе, живет им, постоянно общается с коллегами. Потому внутренне он по-прежнему в работе. И, следя за игрой, оценивая разные игровые ситуации, автоматически спрашивает себя: «А как бы я поступил в том или ином моменте?».
Точно знаю, что Семин с Аленичевым именно из таких — неугомонных! И, поверьте, оба они к работе готовы. Неслучайно и того и другого стали все чаще вспоминать, когда какая-то команда начинает искать нового тренера.
Арсен Деев: — Недавно узнал, что одной из проблем нынешнего «Зенита» называют «усталость южноамериканских легионеров от требований и творческих задумок Семака». А потому команде нужна свежая кровь. Согласны ли вы с таким мнением и случалось ли самому сталкиваться с подобной ситуацией?
— Мне не очень понятно, о какой усталости идет речь — физической, психологической, а может, ностальгической? Еще есть те, кто с умным видом говорит, что, мол, «игроки “Зенита” устали от побед». Даже в голове такое не укладывается — как можно устать получать премиальные? Ведь взрослые мужики отправились с другого конца Земли в незнакомую страну не для того, чтобы сходить в Эрмитаж, а чтобы зарабатывать! Дальше, как говорится, без комментариев.
Вот почему, Арсен, помочь вам раскрыть секрет этой таинственной усталости я вряд ли смогу. Скорее всего, ее причины может определить только тренер. Думаю, за шесть подряд победных сезонов у Семака накопился достаточный опыт работы с таким количеством легионеров, что он знает, как поступать даже в подобных необъяснимых ситуациях.
«Спартак» тоже побеждал несколько сезонов кряду. Но проблем с усталостью, появившейся от моих «требований и творческих задумок», никогда в команде не возникало. Может, потому что иностранцев в ней было поменьше. Хотя непростые моменты, конечно, случались.
Что касается «свежей крови», то обновление состава — процесс рабочий. Но, опять же, его запуск определяется только главным тренером. И Семак знает, что здесь требуется. А капризы дорогих легионеров — дело не новое. Месяц назад мы уже обсуждали фокусы звездного бразильца из мадридского «Реала», Винисиуса. И тогда я полностью принял сторону тренера Хаби Алонсо. Ведь в клубах, которые живут в режиме максимальных задач, тренер постоянно находится под прессом запредельного давления и не имеет права даже на малейшее проявление слабости.
Я это проходил. И выдерживал только благодаря моим ребятам. Спасибо вам, родные!
Юрий Родин: — Недавно Юрий Семин обратил внимание на симуляции, в последнее время буквально захлестнувшие наш футбол, что снижает зрелищность и динамичность игры. Есть ли какие-то меры, способные помочь избавиться от этой напасти?
— К сожалению, тема эта не новая. Помню, с каким возмущением о ней говорил еще Бесков. Хотя в те времена то, когда игроки прикидывались жертвой грубости соперника, было у нас еще редкостью. А сейчас подобное кривлянье, пришедшее к нам из Европы, расцвело пышным цветом. И это действительно серьезная проблема, которую стараются не замечать. Думаю, оттого, что пока никто не знает, как искоренить это зло.
Предлагали даже, как в хоккее, ввести «чистое» время игры. Ну и сколько же тогда будут тянуться матчи? Сам об этом думал. А может, ввести правило, что если выбегает врач и футболист с ним покидает поле, то вернуться в игру он может только через пять минут? Глядишь, и призадумаются хитрецы — стоит ли рисковать, оставляя команду в меньшинстве.
Хотя футбол не хоккей, где такое время может многое решить в игре. Но других вариантов я пока не вижу. Потому хочу предложить «Спорт-Экспрессу» объявить конкурс на лучшее предложение по борьбе с любителями «маленьких футбольных хитростей», как называют откровенную симуляцию в Европе. Хотя я считаю, что на самом деле это большая футбольная подлость, которая, обманывая зрителя, коверкает и убивает игру. Так что давайте, друзья, дерзайте, пишите в комментариях! А пока будем терпеть…
Борис Трунов: — Зимой пройдет турнир РПЛ с участием «Зенита», ЦСКА, «Краснодара» и «Динамо». А вот «Спартака» в нем не будет. Еще до ухода Станкович заявил, что предыдущее выступление в нем негативно сказалось на подготовке команды. Прав ли серб, лишив футболистов на сборах качественной игровой практики, и как вы, готовясь к сезону, относились к участию в подобных турнирах?
— У каждого тренера свой подход к проведению сборов. Особенно таких длинных, как зимние. И если Деян посчитал, что турнир не пошел на пользу команде, то имеет право на любое решение. Более того, я бы тоже не стал играть со своими конкурентами, каждая встреча с которыми в чемпионате имеет особый подтекст. Да и на этом турнире она потребует максимальной отдачи, чего наверняка будут ждать от «Спартака» его болельщики.
Значит, придется показать, кем ты располагаешь в составе, игровую расстановку, какие-то тактические наработки. К тому же велик риск получения травм. Конечно, спарринги — очень важный инструмент подготовки. В них можно просмотреть новичков, обкатать какие-то тактические задумки, прикинуть будущий вариант оптимального состава. Но для этого совсем не обязательно делать это во встречах с партнером, которого ты хорошо знаешь и с которым предстоит бодаться в чемпионате.
Вот почему в свое время «Спартак» выезжал за границу, где играл с «Баварией», «Барселоной», «Вердером». А еще вспоминается очень симпатичный турнир Кубка Содружества, который под крышей «Олимпийского» собирал зимой друзей из бывшего Союза и полные трибуны…
В прошлом сезоне не верил в победу «Краснодара»
Олег Дорохов: — Из книги Рината Дасаева узнал, что после ухода Романцева из «Спартака» Бесков предложил помогать ему в дубле, но вы отказались. Извините, если мой вопрос покажется вам нескромным. Это произошло из-за обиды на Константина Ивановича или из-за того, что появилась возможность возглавить «Красную Пресню»?
— Скажу сразу — никакой обиды на Константина Ивановича у меня нет и никогда не было. Более того, считаю его в тренерском деле своим учителем. Мы разошлись очень правильно, без взаимных упреков, сохранив нормальные отношения.
Начав работать в «Красной Пресне», я на базе в Тарасовке по-прежнему был своим человеком и мог в любой момент приехать посмотреть тренировку «Спартака», хотя Бесков никогда и никого из посторонних на нее не пускал. Да и спарринги там частенько проводили.
Однажды, когда я возвращался из тяжелой поездки с «Красной Пресней», мне позвонил Константин Иванович и попросил вечером провести с нами спарринг. И хотя планировал дать ребятам выходной, сразу же согласился, а они меня поддержали.
А когда я впервые выиграл со «Спартаком» золотые медали, то лично пригласил Константина Ивановича с супругой Валерией Николаевной на вручение наград. И видел, как он искренне радовался нашей победе.
Вообще расставание тренера и игрока частенько обрастает всякого рода слухами. Особенно в нынешнее время, когда за сказанное в эфире или появившееся в СМИ никто не отвечает. Даже если это откровенная ложь или кухонная сплетня. Такие уж времена…
Андрей Дорман: — Можно считать, что весной в РПЛ главными претендентами на чемпионство останутся «Краснодар» и «Зенит», и кому из них вы отдали бы предпочтение?
— Если честно, то не знаю. По первому отрезку сезона хорошее впечатление произвел «Краснодар», которого отличают стабильность, высочайшая дисциплина и уверенность. Признаюсь, в прошлом чемпионате в его победу я не верил. Потому испытываю какое-то чувство вины перед краснодарцами. Ведь когда полыхнул яркой игрой «Спартак», то сказал, что все складывается в его пользу. Но не получилось.
А сейчас видно — чемпионство сделало «Краснодар» крепче и научило тому, как покорять золотую вершину. Да и то, что пятеро из его состава номинировались на звание лучшего футболиста года, говорит о многом. А трое из них — форвард Кордоба, хавбек Сперцян и вратарь Агкацев — лидеры команды.
О буквально дышащем в спину краснодарцам «Зените» я уже говорил. И то, что он в равной степени претендует на золотую концовку, сомнений не вызывает. Что позволяет подбор классных исполнителей. А уж о победном опыте и говорить нечего!
При всем уважении к идущему третьим «Локомотиву» объявлять его еще одним конкурентом на золото повременю. Как и ЦСКА с моим «Спартаком». Но того, что все они способны попортить кровь двум главным соискателям, не исключаю. И думаю, уже через пару-тройку туров весеннего старта первенства мы уже прикинем, в каком состоянии клубы вернулись из трудовой зимы и на что они способны.
Если говорить о календаре, то плюс у «Зенита» в том, что он принимает «Краснодар» дома. А минус — в двух непростых выездах в Москву к ЦСКА и «Локомотиву». А решающим фактором на финише станут стабильность и турнирный фарт, без которого, как известно, больших побед не бывает.
Игорь Долгих: — Ваш коллега и друг Валерий Газзаев одной из проблем «Зенита» назвал перебор в нем классных игроков. Приходилось ли вам сталкиваться с чем-то подобным и как тренеру вести себя в этой ситуации?
— Хоть и говорят, что много хороших игроков не бывает, но такое случается. Помнится, в какой-то момент в «Спартаке» на позицию левого полузащитника претендовали такие умельцы, как Цымбаларь, Безродный, Тихонов, Аленичев. Вот и приходилось ломать голову, кому отдать предпочтение.
Выручало лишь то, что ребята мне верили и знали: Романцев выберет того, кого считает на тот момент сильнейшим. Ведь для любого футболиста оказаться на лавке — удар. И если тот за это обижается на тренера, то с ним надо расставаться. А вот если обижается на самого себя — это личность!
Потому и приходилось разговаривать с каждым, объяснять причины, давать советы. А еще выручало то, что я хорошо знал каждого игрока, его характер. В этом плане Семаку, у которого много легионеров, непросто. Но у него за спиной большой опыт работы с ними. Хотя от постоянного напряжения это не спасает.
Сергей Вавилов: — Можно ли уже сейчас считать открытием сезона «Балтику» Андрея Талалаева, которая в первом круге не уступила ни одному из лидеров чемпионата и дважды обыграла «Спартак»?
— Думаю, она это заслужила. А как еще можно назвать команду, буквально ворвавшуюся в Премьер-лигу? Интересный футбол, умение не изменять игровым принципам с любым противником, гибкая тактика и полные трибуны! И во всем чувствуется крепкая тренерская рука Андрея Талалаева, за которого бьется команда.
Я бы еще назвал «Балтику» командой-праздником! А ее пример говорит о том, что и в городах без большой футбольной истории можно создать клуб, способный начать писать ее с чистого листа.
А болельщикам моего клуба напомню: любите «Спартак», а не себя в «Спартаке»!
Ну и, конечно, поздравляю всех вас с Новым годом! Давайте верить, что он принесет счастье и удачу! Все то, что вы ждете, приходя на футбол. А еще желаю крепкого здоровья всем тем, кто творит игру, и тем, кто за них горячо болеет! Вместе мы сильнее!
По-прежнему ваш, Олег Романцев.
«СЭ» в свою очередь поздравляет Олега Ивановича с Новым годом и днем рождения! Счастья и крепкого здоровья вам, мэтр!
Автор: Александр Львов