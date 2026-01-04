Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
перерыв
Лацио
0
:
Наполи
2
Все коэффициенты
П1
87.00
X
16.00
П2
1.03
Футбол. Англия
15:30
Лидс
:
Манчестер Юнайтед
Все коэффициенты
П1
2.72
X
3.31
П2
2.63
Футбол. Испания
16:00
Севилья
:
Леванте
Все коэффициенты
П1
1.79
X
3.83
П2
4.83
Футбол. Италия
17:00
Фиорентина
:
Кремонезе
Все коэффициенты
П1
1.78
X
3.91
П2
4.99
Футбол. Франция
17:00
Марсель
:
Нант
Все коэффициенты
П1
1.25
X
7.03
П2
13.00
Футбол. Англия
18:00
Эвертон
:
Брентфорд
Все коэффициенты
П1
2.55
X
3.23
П2
3.01
Футбол. Англия
18:00
Фулхэм
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
4.20
X
3.81
П2
1.87
Футбол. Англия
18:00
Ньюкасл Юнайтед
:
Кристал Пэлас
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.12
П2
5.37
Футбол. Англия
18:00
Тоттенхэм Хотспур
:
Сандерленд
Все коэффициенты
П1
1.87
X
3.59
П2
4.60
Футбол. Испания
18:15
Реал
:
Бетис
Все коэффициенты
П1
1.51
X
5.20
П2
6.60
Футбол. Франция
19:15
Брест
:
Осер
Все коэффициенты
П1
1.94
X
3.57
П2
4.40
Футбол. Франция
19:15
Гавр
:
Анже
Все коэффициенты
П1
2.14
X
3.35
П2
3.71
Футбол. Франция
19:15
Лорьян
:
Метц
П1
X
П2
Футбол. Италия
20:00
Верона
:
Торино
Все коэффициенты
П1
2.76
X
3.05
П2
2.97
Футбол. Англия
20:30
Манчестер Сити
:
Челси
Все коэффициенты
П1
1.64
X
4.62
П2
5.20
Футбол. Испания
20:30
Алавес
:
Овьедо
Все коэффициенты
П1
1.92
X
3.18
П2
5.20
Футбол. Испания
20:30
Мальорка
:
Жирона
Все коэффициенты
П1
2.27
X
3.23
П2
3.51
Футбол. Италия
22:45
Интер
:
Болонья
Все коэффициенты
П1
1.48
X
5.06
П2
7.80
Футбол. Франция
22:45
ПСЖ
:
Париж
Все коэффициенты
П1
1.20
X
9.50
П2
19.00
Футбол. Испания
23:00
Реал Сосьедад
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
3.88
X
3.74
П2
2.03

Стало известно, когда «Спартак» подпишет контракт с новым тренером

Испанский тренер Хуан Карлос Карседо готовится покинуть кипрский «Пафос», чтобы в ближайшее время возглавить московский «Спартак».

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает Goal.com.cy. Контракт с Карседо будет расторгнут по взаимному согласию сторон после матча 5 января.

Карседо занимает пост главного тренера кипрского «Пафоса» с 2023 года. Согласно данным СМИ, кипрский клуб получит компенсацию за досрочное расторжение контракта в размере около 600 тысяч евро. Руководство уже начало искать нового тренера.

11 ноября «Спартак» расторг соглашение с тренером Деяном Станковичем по обоюдному согласию сторон. Сербский наставник руководил московским клубом с начала сезона 2024 года. За это время команда провела 64 официальных матча, из которых выиграла 37, свела к ничьей 10 и потерпела 17 поражений.

Российская премьер-лига ушла на зимнюю паузу, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Спартак» остается на шестой позиции, в активе команды 29 баллов.