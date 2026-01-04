Marca: тренер Карседо подпишет контракт со «Спартаком» до 2028 года

Карседо 52 года, он возглавляет «Пафос» с июля 2023 года. Под его руководством команда выиграла чемпионат и кубок страны. «Пафос» выступает в общем этапе Лиги чемпионов. Испанец уже работал в «Спартаке» в 2012 году в тренерском штабе Унаи Эмери и позже помогал ему в «Севилье», ПСЖ и «Арсенале».