Marca: тренер Карседо подпишет контракт со «Спартаком» до 2028 года

С 2023 года испанец возглавляет кипрский «Пафос».

Источник: pafosfc.com.cy

МАДРИД, 4 января. /ТАСС/. Испанский тренер Хуан Карлос Карседо возглавит московский футбольный клуб «Спартак» и подпишет контракт до лета 2028 года. Об этом сообщает газета Marca.

Карседо возглавляет кипрский «Пафос». По информации газеты, испанский специалист объявит о своем решении после матча чемпионата Кипра с «Аполлоном», который проходит в воскресенье.

11 ноября «Спартак» объявил об уходе с поста главного тренера Деяна Станковича. Исполняющим обязанности главного тренера красно-белых до окончания первой части сезона был Вадим Романов.

Карседо 52 года, он возглавляет «Пафос» с июля 2023 года. Под его руководством команда выиграла чемпионат и кубок страны. «Пафос» выступает в общем этапе Лиги чемпионов. Испанец уже работал в «Спартаке» в 2012 году в тренерском штабе Унаи Эмери и позже помогал ему в «Севилье», ПСЖ и «Арсенале».

После 18 туров «Спартак» набрал 29 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата России.