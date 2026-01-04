«Пафос» проиграл в последнем матче Карседо перед уходом в «Спартак»

По информации кипрских СМИ, это был последний матч испанского специалиста Хуана Карлоса Карседо в должности главного тренера «Пафоса». Ожидается, что на следующей неделе он возглавит московский «Спартак».
Перед матчем Карседо сделал совместное фото с игроками «Пафоса» и своими помощниками на фоне болельщиков «Пафоса».
«Пафос» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Кипра, на 2 очка отставая от лидирующей «Омонии», которая провела на одну игру больше.
Карседо уже работал в «Спартаке» в 2012 году — в тренерском штабе известного испанского специалиста Унаи Эмери. С «Пафосом» Карседо выигрывал чемпионат и Кубок Кипра, а также вышел в общий этап Лиги чемпионов. До этого работал в испанской «Сарагосе», из которой был уволен через 15 матчей после назначения в 2022 году.