Главный тренер «Пафоса» Карседо объявил об уходе из клуба. Испанец должен возглавить «Спартак»

3 января «СЭ» сообщал, что 52-летний испанец на следующей неделе должен прилететь в Москву, чтобы подписать контракт со «Спартаком». 4 января издание Marca заявило, что специалист заключит соглашение до конца сезона-2027/28.
«Это был очень эмоциональный матч для меня. Я хотел, чтобы мы победили, ради болельщиков, ради клуба. Я знаю, что команда останется сильной. Я принял решение уйти. Желаю всего лучшего нашим фанатам, команде и городу Пафос. Два с половиной года здесь принесли много эмоций. Это был успешный период. Все это останется в моем сердце навсегда», — приводит Goal.Philenews слова Карседо.
Карседо возглавлял «Пафос» с июля 2023 года. Летом 2025 года команда под руководством специалиста впервые в своей истории вышла в основной этап Лиги чемпионов.