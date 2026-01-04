Ричмонд
Главный тренер «Пафоса» Карседо объявил об уходе из клуба. Испанец должен возглавить «Спартак»

Главный тренер «Пафоса» Хуан Карлос Карседо после поражения от «Аполлона» (1:2) в матче 16-го тура чемпионата Кипра объявил, что покидает команду.

Источник: Getty Images

3 января «СЭ» сообщал, что 52-летний испанец на следующей неделе должен прилететь в Москву, чтобы подписать контракт со «Спартаком». 4 января издание Marca заявило, что специалист заключит соглашение до конца сезона-2027/28.

«Это был очень эмоциональный матч для меня. Я хотел, чтобы мы победили, ради болельщиков, ради клуба. Я знаю, что команда останется сильной. Я принял решение уйти. Желаю всего лучшего нашим фанатам, команде и городу Пафос. Два с половиной года здесь принесли много эмоций. Это был успешный период. Все это останется в моем сердце навсегда», — приводит Goal.Philenews слова Карседо.

Карседо возглавлял «Пафос» с июля 2023 года. Летом 2025 года команда под руководством специалиста впервые в своей истории вышла в основной этап Лиги чемпионов.