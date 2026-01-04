Главный тренер «Пафоса» Карседо объявил об уходе из клуба. Испанец должен возглавить «Спартак»

«Это был очень эмоциональный матч для меня. Я хотел, чтобы мы победили, ради болельщиков, ради клуба. Я знаю, что команда останется сильной. Я принял решение уйти. Желаю всего лучшего нашим фанатам, команде и городу Пафос. Два с половиной года здесь принесли много эмоций. Это был успешный период. Все это останется в моем сердце навсегда», — приводит Goal.Philenews слова Карседо.