Гурцкая: «Незрелищность “Зенита” достигла апогея. Смотреть это невозможно. Семак не дает команде ничего нового»

«Как тренер Семак не дает ничего нового команде, он не растет как тренер. Это не Гвардиола, который нашел в себе силы, поменял состав и схему. Или как Симеоне, который сильно поменялся. Семак этого не делает.



Незрелищность команды достигла апогея. Очки они забирают не с Семаком, а очень сильным составом. А игры нет. Смотреть это невозможно. Но Семак хороший парень, положительный герой. И его семейное положение коннектится с тем, как хочет видеть клуб», — сказал Гурцкая, слова которого приводит «РБ Спорт».