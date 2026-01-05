«Как тренер Семак не дает ничего нового команде, он не растет как тренер. Это не Гвардиола, который нашел в себе силы, поменял состав и схему. Или как Симеоне, который сильно поменялся. Семак этого не делает.
Незрелищность команды достигла апогея. Очки они забирают не с Семаком, а очень сильным составом. А игры нет. Смотреть это невозможно. Но Семак хороший парень, положительный герой. И его семейное положение коннектится с тем, как хочет видеть клуб», — сказал Гурцкая, слова которого приводит «РБ Спорт».
Гурцкая: «Незрелищность “Зенита” достигла апогея. Смотреть это невозможно. Семак не дает команде ничего нового»
Футбольный агент Тимур Гурцкая раскритиковал игру «Зенита» под руководством главного тренера Сергея Семака.
