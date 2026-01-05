Агент Дивеева подтвердил, что защитник ЦСКА прошел медосмотр для перехода в «Зенит»

Ранее появилась информация, что сине-бело-голубые и армейцы проведут обмен, в результате которого форвард Лусиано Гонду перейдет в ЦСКА, а 26-летний россиянин — в «Зенит». При этом питерцы доплатят московскому клубу около 3−4 миллионов евро.
«Да, так и есть [4 января был медосмотр]. Медосмотр пройден успешно? Пока больше ничего не комментирую», — цитирует Еремина «Спорт день за днем».
Дивеев выступает за ЦСКА с февраля 2019-го. За это время защитник забил 20 мячей и отдал 5 голевых передач в 203 матчах во всех турнирах.
Гонду играет за Зенит с августа 2024 года. На его счету 13 голов и 3 результативные передачи в 51 матче за команду из Санкт-Петербурга во всех турнирах.