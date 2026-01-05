Ричмонд
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
1
:
Жирона
2
Футбол. Испания
завершен
Алавес
1
:
Овьедо
1
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
1
:
Челси
1
Футбол. Франция
завершен
ПСЖ
2
:
Париж
1
Футбол. Италия
завершен
Интер
3
:
Болонья
1
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
1
:
Атлетико
1
Агент Дивеева подтвердил, что защитник ЦСКА прошел медосмотр для перехода в «Зенит»

Агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева Олег Еремин сообщил, что игрок прошел медосмотр для перехода в «Зенит».

Источник: Спорт-Экспресс

Ранее появилась информация, что сине-бело-голубые и армейцы проведут обмен, в результате которого форвард Лусиано Гонду перейдет в ЦСКА, а 26-летний россиянин — в «Зенит». При этом питерцы доплатят московскому клубу около 3−4 миллионов евро.

«Да, так и есть [4 января был медосмотр]. Медосмотр пройден успешно? Пока больше ничего не комментирую», — цитирует Еремина «Спорт день за днем».

Дивеев выступает за ЦСКА с февраля 2019-го. За это время защитник забил 20 мячей и отдал 5 голевых передач в 203 матчах во всех турнирах.

Гонду играет за Зенит с августа 2024 года. На его счету 13 голов и 3 результативные передачи в 51 матче за команду из Санкт-Петербурга во всех турнирах.