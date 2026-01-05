Агент Дивеева подтвердил, что защитник ЦСКА прошел медосмотр для перехода в «Зенит»

Ранее появилась информация, что сине-бело-голубые и армейцы проведут обмен, в результате которого форвард Лусиано Гонду перейдет в ЦСКА, а 26-летний россиянин — в «Зенит». При этом питерцы доплатят московскому клубу около 3−4 миллионов евро.