Источник: ЦСКА ведет переговоры по трансферу экс-защитника «Лиона» Адриэлсона

ЦСКА ведет переговоры по трансферу защитника «Аль-Васла» Адриэлсона, утверждает «Чемпионат».

По данным источника, московский клуб видит в 27-летнем футболисте замену Игорю Дивееву, который с большой долей вероятности продолжит карьеру в «Зените». При этом в ЦСКА еще не приняли окончательного решения по бразильцу.

Адриэлсон выступает за катарский «Аль-Васл» с июля 2025 года, он перешел в команду из «Лиона». В сезоне-2025/26 футболист забил 5 голов и получил 2 желтые карточки в 18 матчах во всех турнирах.

Помимо «Аль-Васла» и «Лиона», Адриэлсон выступал за «Спорт Ресифе», «Палмейрас», «Ботафого» и «Андерлехт».