Кипрский журналист: «Карседо — очень хороший тренер. У “Пафоса” есть деньги, но это не главная причина их успеха»

«Хуан Карлос Карседо, безусловно, очень хороший тренер. До него в “Пафосе” работали несколько тренеров, которые ничего не добились. С испанцем они выиграли кубок, чемпионат, дошли до 1/16 финала Лиги конференций. А недавно Карседо вывел “Пафос” на самый высокий уровень в Лиге чемпионов, добившись отличных результатов. Да, у “Пафоса” есть деньги и большой бюджет, но это не главная причина успеха клуба. “Пафос” добился важных результатов на Кипре. Под руководством Карседо они много раз обыгрывали все крупные клубы. Команда играла в очень хороший футбол под его руководством. Даже в неудачных матчах они никогда не сдавались легко. В “Пафосе” и на Кипре он многого добился.



Не знаю, что он сможет сделать в московском “Спартаке”, это огромный клуб. Если у него будут хорошие игроки, он обязательно добьется успеха. Важно также дать ему время. Если будет сильное давление со стороны болельщиков, ему может быть трудно. Посмотрите даже на Шпилевского, который работает в “Пари НН”. Теперь, преодолев множество трудностей, он и его команда представляют собой более весомую силу.



В заключение, Карседо — очень добрый человек. У него очень хорошая репутация. Его сильно поддерживает семья. Я верю, что в России у него есть потенциал для успеха», — сказал Францис в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Шапиро.