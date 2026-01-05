Мамаев назвал лучшего футболиста 2025 года: «Он привел “Краснодар” к чемпионству»

«Лучший игрок 2025 года — Эдуард Сперцян. Здесь не может быть никаких сомнений. Он привел “Краснодар” к чемпионству, на протяжении всего года показывал потрясающий уровень.
Он сильно выделяется на фоне остальных уже далеко не первый сезон. Сперцян прогрессирует не то, что каждый месяц, а даже каждую игру. Это должно вызывать огромное уважение, потому что он ни на минуту не останавливается на достигнутом. Эдик постоянно растет как футболист и как личность, поэтому он точно заслужил звание лучшего игрока в этом году», — сказал Мамаев в беседе с корреспондентом Sport24 Петром Шатровым.
Узнать больше по теме
Биография Эдуарда Сперцяна: карьера и личная жизнь футболиста
Один из главных талантов РПЛ последних лет уже несколько сезонов подряд находится «на карандаше» европейских клубов. После чемпионства «Краснодара» вероятность ухода лидера клуба только выросла. Биография Эдуарда Сперцяна заслуживает продолжения в виде зарубежной карьеры. Потому что в России главные вершины полузащитник уже покорил.Читать дальше