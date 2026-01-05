Мамаев назвал лучшего футболиста 2025 года: «Он привел “Краснодар” к чемпионству»

«Лучший игрок 2025 года — Эдуард Сперцян. Здесь не может быть никаких сомнений. Он привел “Краснодар” к чемпионству, на протяжении всего года показывал потрясающий уровень.



Он сильно выделяется на фоне остальных уже далеко не первый сезон. Сперцян прогрессирует не то, что каждый месяц, а даже каждую игру. Это должно вызывать огромное уважение, потому что он ни на минуту не останавливается на достигнутом. Эдик постоянно растет как футболист и как личность, поэтому он точно заслужил звание лучшего игрока в этом году», — сказал Мамаев в беседе с корреспондентом Sport24 Петром Шатровым.