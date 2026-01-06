Семин рассказал, от чего будет зависеть успех Карседо в «Спартаке»

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Испанский тренер Хуан Карседо будет успешно работать в московском футбольном клубе «Спартак» при соответствующей помощи руководства. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер сборной России и «Локомотива» Юрий Семин.
В понедельник «Спартак» официально объявил о назначении Карседо на пост главного тренера. Он приступит к исполнению своих обязанностей 8 января. Соглашение с 52-летним испанцем рассчитано до лета 2028 года.
— Он знает наш чемпионат, работал здесь. У него есть определенные успехи в «Пафосе». Я думаю, что если руководство «Спартака» будет ему так же помогать, как руководители «Пафоса», тогда у него могут быть успехи. С вниманием, пониманием удача и успех у него будут в «Спартаке», — сказал Семин.
Карседо с июля 2023 года возглавлял кипрский «Пафос». Под его руководством команда выиграла чемпионат и кубок страны. «Пафос» выступает в общем этапе Лиги чемпионов. Испанец уже работал в «Спартаке» в 2012 году в тренерском штабе Унаи Эмери и позже помогал ему в испанской «Севилье», французском ПСЖ и английском «Арсенале».