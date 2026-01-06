Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
17:00
Пиза
:
Комо
Все коэффициенты
П1
5.25
X
3.52
П2
1.78
Футбол. Италия
20:00
Лечче
:
Рома
Все коэффициенты
П1
5.30
X
3.50
П2
1.79
Футбол. Италия
22:45
Сассуоло
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
5.20
X
3.93
П2
1.73
Футбол. Англия
23:00
Вест Хэм
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
3.17
X
3.43
П2
2.34
Футбол. Италия
07.01
Болонья
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
2.76
X
3.40
П2
2.64
Футбол. Италия
07.01
Наполи
:
Верона
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.08
П2
10.00

Семин рассказал, от чего будет зависеть успех Карседо в «Спартаке»

Испанец добьется успеха в московском клубе, если ему будет помогать руководство.

Источник: ФК "Пафос"

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Испанский тренер Хуан Карседо будет успешно работать в московском футбольном клубе «Спартак» при соответствующей помощи руководства. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер сборной России и «Локомотива» Юрий Семин.

В понедельник «Спартак» официально объявил о назначении Карседо на пост главного тренера. Он приступит к исполнению своих обязанностей 8 января. Соглашение с 52-летним испанцем рассчитано до лета 2028 года.

— Он знает наш чемпионат, работал здесь. У него есть определенные успехи в «Пафосе». Я думаю, что если руководство «Спартака» будет ему так же помогать, как руководители «Пафоса», тогда у него могут быть успехи. С вниманием, пониманием удача и успех у него будут в «Спартаке», — сказал Семин.

Карседо с июля 2023 года возглавлял кипрский «Пафос». Под его руководством команда выиграла чемпионат и кубок страны. «Пафос» выступает в общем этапе Лиги чемпионов. Испанец уже работал в «Спартаке» в 2012 году в тренерском штабе Унаи Эмери и позже помогал ему в испанской «Севилье», французском ПСЖ и английском «Арсенале».