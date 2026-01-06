Талалаев оценил назначение Карседо новым главным тренером «Спартака»: «На мой взгляд, немножко спорное вложение»

«Если брать его тренерские идеи, которые он сейчас реализовывает, то в принципе у “Спартака” неплохая задумка. Насколько это реализуется, насколько в наших реалиях… Два месяца предсезонки пройдет и будет интересно посмотреть. Контракт до 2028 года? Меня мало интересуют чужие деньги, но, на мой взгляд, это немножко спорное вложение», — сказал Талалаев, слова которого приводит «Матч ТВ».
Карседо уже работал в «Спартаке» в 2012 году — в тренерском штабе известного испанского специалиста Унаи Эмери. С «Пафосом» Карседо выигрывал чемпионат и Кубок Кипра, а также вышел в общий этап Лиги чемпионов. До этого работал в испанской «Сарагосе», из которой был уволен через 15 матчей после назначения в 2022 году.
«Пафос» под руководством Карседо набрал в нынешнем сезоне общего этапа Лиги чемпионов 6 очков за 6 матчей и занимает 26-е место в турнирной таблице за 2 тура до конца.