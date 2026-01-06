Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
17:00
Пиза
:
Комо
Все коэффициенты
П1
5.30
X
3.57
П2
1.77
Футбол. Италия
20:00
Лечче
:
Рома
Все коэффициенты
П1
5.40
X
3.53
П2
1.77
Футбол. Италия
22:45
Сассуоло
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
5.20
X
3.93
П2
1.73
Футбол. Англия
23:00
Вест Хэм
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
3.17
X
3.43
П2
2.34
Футбол. Италия
07.01
Болонья
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
2.76
X
3.40
П2
2.64
Футбол. Италия
07.01
Наполи
:
Верона
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.08
П2
10.00

ЦСКА нашел замену Дивееву, «Зенит» не отпускает Жерсона, «Челси» предлагает 160 миллионов за Винисиуса

Трансферные новости и слухи — в обзоре «СЭ».

Источник: Спорт-Экспресс

Что в России

Роналдо зовут в Саудовскую Аравию

Источник: РИА "Новости"

Как стало известно «СЭ», несколько клубов из Саудовской Аравии заинтересованы в приобретении нападающего «Ростова» Роналдо уже в зимнее траснферное окно.

Роналдо выступает за «Ростов» с января 2024 года. 25-летний бразилец провел 69 матчей за российскую команду во всех турнирах, забил 14 мячей и сделал 8 результативных передач.

Контракт футболиста с клубом действует до конца июня 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3,5 миллиона евро.

ЦСКА подпишет экс-защитника «Лиона»?

ЦСКА ведет переговоры по трансферу защитника «Аль-Васла» Адриэлсона, утверждает «Чемпионат».

По данным источника, московский клуб видит в 27-летнем футболисте замену Игорю Дивееву, который с большой долей вероятности продолжит карьеру в «Зените». При этом в ЦСКА еще не приняли окончательного решения по бразильцу.

Адриэлсон выступает за катарский «Аль-Васл» с июля 2025 года, он перешел в команду из «Лиона». В сезоне-2025/26 футболист забил 5 голов и получил 2 желтые карточки в 18 матчах во всех турнирах.

Помимо «Аль-Васла» и «Лиона» Адриэлсон выступал за «Спорт Ресифе», «Палмейрас», «Ботафого» и «Андерлехт».

Дивеев в шаге от перехода в «Зенит»

Агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева Олег Еремин сообщил, что игрок прошел медосмотр для перехода в «Зенит».

Ранее появилась информация, что сине-бело-голубые и армейцы проведут обмен, в результате которого форвард Лусиано Гонду перейдет в ЦСКА, а 26-летний россиянин — в «Зенит». При этом питерцы доплатят московскому клубу около 3−4 миллионов евро.

«Да, так и есть [4 января был медосмотр]. Медосмотр пройден успешно? Пока больше ничего не комментирую», — цитирует Еремина «Спорт день за днем».

Дивеев выступает за ЦСКА с февраля 2019-го. За это время защитник забил 20 мячей и отдал 5 голевых передач в 203 матчах во всех турнирах.

Лусиано Гонду играет за «Зенит» с августа 2024 года. На его счету 13 голов и 3 результативные передачи в 51 матче за команду из Санкт-Петербурга во всех турнирах.

Источник: Анна Мейер/ФК "Зенит"/ТАСС

Жерсона не отпускают в «Крузейро»

«Зенит» отклонил предложение «Крузейро» по трансферу полузащитника Жерсона, утверждает журналист Вене Касагранде.

По данным источника, бразильский клуб был готов заплатить 27 миллионов евро за 28-летнего футболиста, но получил отказ. Утверждается, что руководство сине-бело-голубых готово расстаться с игроком на условиях, которые устроят клуб.

Жерсон перешел в «Зенит» из «Фламенго» в июле 2025 года. Бразилец провел 15 матчей за российскую команду во всех турнирах и забил 2 гола.

Контракт Жерсона с клубом из Санкт-Петербурга действует до конца июня 2030 года.

Перрен вернется во Францию?

Источник: Спорт-Экспресс

По данным L`Equipe, «Осер» рассматривает возможность аренды полузащитника «Краснодара» Гаэтана Перрена.

Также интерес к 29-летнему французу проявляет «Монако».

По данным издания, адаптация футболиста в российской команде складывается не лучшим образом, а «Осер» заинтересован в приглашении игрока до конца сезона. Однако в «Краснодаре» не готовы рассматривать предложения по аренде хавбека.

Перрен перешел в российский клуб летом 2025 года. В текущем сезоне полузащитник провел 20 матчей за «быков» во всех турнирах, забил 2 мяча и отдал 3 результативные передачи.

Главное в Европе

Винисиус перейдет в «Челси»?

Источник: Reuters

«Челси» заинтересован в покупке Винисиуса из «Реала», утверждает The Guardian.

Лондонский клуб готов предложить 160 миллионов евро за 25-летнего бразильца. Синие рассчитывают уговорить игрока, который недоволен своим положением в нынешнем клубе, на переезд в Англию.

Винисиус перешел в «Реал» в июле 2018 года. В сезоне-2025/26 он забил 5 мячей и сделал 8 результативных передач в 25 матчах во всех турнирах.

Контракт бразильца с испанским клубом действует до конца июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 150 миллионов евро.

Жоау Канселу.

Фото Global Look Press.

«Барселона» закрыла сделку по Канселу

Источник: Reuters

«Барселона» подписала защитника «Аль-Хиляля» Жоау Канселу, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Речь идет об аренде до 2026 года, которая обойдется каталонцам в четыре миллиона евро. Сделка полностью завершена.

Ранее появлялась информация об интересе к Канселу от «Интера», однако сам футболист был настроен на переход в «Барселону».

Канселу уже выступал за сине-гранатовых на правах аренды из «Манчестер Сити» в сезоне-2023/24. Португалец перешел в «Аль-Хиляль» в августе 2024 года, в сезоне-2025/26 он провел за команду 6 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 31-летнего португальца в 10 миллионов евро.

Кьеза вернется в «Ювентус»?

Источник: AP 2024

«Ювентус» может вернуть Федерико Кьезу из «Ливерпуля», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Туринский клуб проявил интерес к трансферу 28-летнего игрока, но переговоры находятся на ранней стадии. Решение будет зависеть от позиции «Ливерпуля» и самого футболиста.

Кьеза выступал за «Ювентус» с октября 2020 года по август 2024 года, после чего перешел в «Ливерпуль». В сезоне-2025/26 форвард принял участие в 20 матчах мерсисайдцев, провел на поле 469 минут, забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Кьезы в 18 миллионов евро.