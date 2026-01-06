ЦСКА нашел замену Дивееву, «Зенит» не отпускает Жерсона, «Челси» предлагает 160 миллионов за Винисиуса

Что в России
Роналдо зовут в Саудовскую Аравию
Как стало известно «СЭ», несколько клубов из Саудовской Аравии заинтересованы в приобретении нападающего «Ростова» Роналдо уже в зимнее траснферное окно.
Роналдо выступает за «Ростов» с января 2024 года. 25-летний бразилец провел 69 матчей за российскую команду во всех турнирах, забил 14 мячей и сделал 8 результативных передач.
Контракт футболиста с клубом действует до конца июня 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3,5 миллиона евро.
ЦСКА подпишет экс-защитника «Лиона»?
ЦСКА ведет переговоры по трансферу защитника «Аль-Васла» Адриэлсона, утверждает «Чемпионат».
По данным источника, московский клуб видит в 27-летнем футболисте замену Игорю Дивееву, который с большой долей вероятности продолжит карьеру в «Зените». При этом в ЦСКА еще не приняли окончательного решения по бразильцу.
Адриэлсон выступает за катарский «Аль-Васл» с июля 2025 года, он перешел в команду из «Лиона». В сезоне-2025/26 футболист забил 5 голов и получил 2 желтые карточки в 18 матчах во всех турнирах.
Помимо «Аль-Васла» и «Лиона» Адриэлсон выступал за «Спорт Ресифе», «Палмейрас», «Ботафого» и «Андерлехт».
Дивеев в шаге от перехода в «Зенит»
Агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева Олег Еремин сообщил, что игрок прошел медосмотр для перехода в «Зенит».
Ранее появилась информация, что сине-бело-голубые и армейцы проведут обмен, в результате которого форвард Лусиано Гонду перейдет в ЦСКА, а 26-летний россиянин — в «Зенит». При этом питерцы доплатят московскому клубу около 3−4 миллионов евро.
«Да, так и есть [4 января был медосмотр]. Медосмотр пройден успешно? Пока больше ничего не комментирую», — цитирует Еремина «Спорт день за днем».
Дивеев выступает за ЦСКА с февраля 2019-го. За это время защитник забил 20 мячей и отдал 5 голевых передач в 203 матчах во всех турнирах.
Лусиано Гонду играет за «Зенит» с августа 2024 года. На его счету 13 голов и 3 результативные передачи в 51 матче за команду из Санкт-Петербурга во всех турнирах.
Жерсона не отпускают в «Крузейро»
«Зенит» отклонил предложение «Крузейро» по трансферу полузащитника Жерсона, утверждает журналист Вене Касагранде.
По данным источника, бразильский клуб был готов заплатить 27 миллионов евро за 28-летнего футболиста, но получил отказ. Утверждается, что руководство сине-бело-голубых готово расстаться с игроком на условиях, которые устроят клуб.
Жерсон перешел в «Зенит» из «Фламенго» в июле 2025 года. Бразилец провел 15 матчей за российскую команду во всех турнирах и забил 2 гола.
Контракт Жерсона с клубом из Санкт-Петербурга действует до конца июня 2030 года.
Перрен вернется во Францию?
По данным L`Equipe, «Осер» рассматривает возможность аренды полузащитника «Краснодара» Гаэтана Перрена.
Также интерес к 29-летнему французу проявляет «Монако».
По данным издания, адаптация футболиста в российской команде складывается не лучшим образом, а «Осер» заинтересован в приглашении игрока до конца сезона. Однако в «Краснодаре» не готовы рассматривать предложения по аренде хавбека.
Перрен перешел в российский клуб летом 2025 года. В текущем сезоне полузащитник провел 20 матчей за «быков» во всех турнирах, забил 2 мяча и отдал 3 результативные передачи.
Главное в Европе
Винисиус перейдет в «Челси»?
«Челси» заинтересован в покупке Винисиуса из «Реала», утверждает The Guardian.
Лондонский клуб готов предложить 160 миллионов евро за 25-летнего бразильца. Синие рассчитывают уговорить игрока, который недоволен своим положением в нынешнем клубе, на переезд в Англию.
Винисиус перешел в «Реал» в июле 2018 года. В сезоне-2025/26 он забил 5 мячей и сделал 8 результативных передач в 25 матчах во всех турнирах.
Контракт бразильца с испанским клубом действует до конца июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 150 миллионов евро.
Жоау Канселу.
Фото Global Look Press.
«Барселона» закрыла сделку по Канселу
«Барселона» подписала защитника «Аль-Хиляля» Жоау Канселу, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Речь идет об аренде до 2026 года, которая обойдется каталонцам в четыре миллиона евро. Сделка полностью завершена.
Ранее появлялась информация об интересе к Канселу от «Интера», однако сам футболист был настроен на переход в «Барселону».
Канселу уже выступал за сине-гранатовых на правах аренды из «Манчестер Сити» в сезоне-2023/24. Португалец перешел в «Аль-Хиляль» в августе 2024 года, в сезоне-2025/26 он провел за команду 6 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость 31-летнего португальца в 10 миллионов евро.
Кьеза вернется в «Ювентус»?
«Ювентус» может вернуть Федерико Кьезу из «Ливерпуля», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Туринский клуб проявил интерес к трансферу 28-летнего игрока, но переговоры находятся на ранней стадии. Решение будет зависеть от позиции «Ливерпуля» и самого футболиста.
Кьеза выступал за «Ювентус» с октября 2020 года по август 2024 года, после чего перешел в «Ливерпуль». В сезоне-2025/26 форвард принял участие в 20 матчах мерсисайдцев, провел на поле 469 минут, забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость Кьезы в 18 миллионов евро.