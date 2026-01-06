«Рубин» продал азербайджанскому «Сабаху» футболиста сборной Узбекистана

— «Рубин» и «Сабах» договорились о трансфере полузащитника Умарали Рахмоналиева в азербайджанскую команду, где ранее он играл на правах аренды. Спасибо за все и удачи в дальнейшей карьере, Умарали! — говорится в сообщении.