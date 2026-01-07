Ричмонд
Турецкий журналист назвал причину, по которой Огуз Айдын отказался переходить в ЦСКА

Журналист турецкой газеты Hürriyet Мухаммед Думан назвал причину срыва трансфера вингера «Фенербахче» Огуза Айдына в ЦСКА.

Источник: ТАСС

«К сожалению, Огуз Айдын отклонил предложение московского ЦСКА о зарплате в € 2,3 млн в год. Огуз Айдын хочет остаться в Турции. Если его не будет в команде, он хочет перейти в “Трабзонспор”. Он считает, что сможет лучше выступать в “Трабзонспоре”, потому что там главный тренер Фатих Текке. Окончательное решение остается за Тедеско.

Огуз просит «Фенербахче» оказать содействие в его трансфере. К сожалению, в последнее время между «Фенербахче» и «Трабзонспором» произошли негативные события. Болельщики «Фенербахче» негативно реагируют на возможность перехода Огуза в «Трабзонспор».

Огуз Айдын делает все возможное, чтобы присоединиться к «Трабзонспору». Он проинформировал руководство «Трабзонспора» о своем желании присоединиться к клубу. «Трабзонспор» ожидает окончательного ответа от «Фенербахче». Если предложение будет отклонено, будет сделано другое предложение«, — цитирует Думана “Чемпионат”.