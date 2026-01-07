Экс-президент «Спартака» — о новом главном тренере: «Очередной психопат»

«Скептицизма от назначения Карседо в “Спартак” больше, чем оптимизма. Не было никаких предпосылок для этого. Выигрывать что-то на маленьком Кипре — это еще ничего не значит. Судя по всему, человек эмоциональный, как Эмери или Станкович. То есть очередной психопат в “Спартаке”, что точно не добавляет размеренности и рассудительности.