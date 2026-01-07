Ричмонд
Экс-президент «Спартака» — о новом главном тренере: «Очередной психопат»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко назвал психопатом нового главного тренера команды — испанского специалиста Хуана Карлоса Карседо, ранее работавшего в кипрском «Пафосе».

Источник: Getty Images

«Скептицизма от назначения Карседо в “Спартак” больше, чем оптимизма. Не было никаких предпосылок для этого. Выигрывать что-то на маленьком Кипре — это еще ничего не значит. Судя по всему, человек эмоциональный, как Эмери или Станкович. То есть очередной психопат в “Спартаке”, что точно не добавляет размеренности и рассудительности.

Лично для меня эта история напоминает разграбление Латинской Америки испанскими конкистадорами. Тут будет разграбление «Спартака» испанским дуэтом. Это больше тренер не для «Спартака», а для Кахигао, чтобы ему было удобнее рвать на части бюджет«, — сказал Червиченко, слова которого приводит “Чемпионат”.

В конце декабря сообщалось, что «Спартак» не рассматривает российских тренеров, так как спортивный директор красно-белых Франсис Кахигао принципиально хочет испанца, своего соотечественника.

Карседо уже работал в «Спартаке» в 2012 году — в тренерском штабе известного испанского специалиста Унаи Эмери. С «Пафосом» Карседо выигрывал чемпионат и Кубок Кипра, а также вышел в общий этап Лиги чемпионов. До этого работал в испанской «Сарагосе», из которой был уволен через 15 матчей после назначения в 2022 году.

Ранее Червиченко предположил, что многое в вопросе перехода в «Спартак» для Карседо решили деньги. «Не знаю, сколько “Спартак” ему предложил денег, но там точно цифра такая, которую он ни до, ни после не получал и не получит», — в числе прочего заявил экс-президент московского клуба.