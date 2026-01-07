Источник: у ЦСКА появился новый инвестор, клуб сможет мощно усиливаться

Ранее сообщалось, что «Спартак» пытался перехватить у ЦСКА талантливого нападающего, но не сумел, хотя был готов заплатить больше. Предполагается, что в ближайшее время состав армейцев может пополнить и капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов.