Источник: у ЦСКА появился новый инвестор, клуб сможет мощно усиливаться

"Алексей Репик — новый инвестор ЦСКА. Трансфер Воронова — его сделка. По нашей информации, бизнесмен из рейтинга Forbes-2023 увеличил финансовое присутствие в московском клубе. ЦСКА, к слову, уже два года подряд поздравляет Алексея Евгеньевича с днем рождения в своем тг-канале.
По нашим данным, недавний переход Максима Воронова из «Урала» стал первой сделкой с участием Репика.
С Репиком клуб сможет в перспективе мощно усиливаться — до конца трансферного окна ЦСКА хочет дожать переход Баринова", — пишет источник.
Ранее сообщалось, что «Спартак» пытался перехватить у ЦСКА талантливого нападающего, но не сумел, хотя был готов заплатить больше. Предполагается, что в ближайшее время состав армейцев может пополнить и капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов.
ЦСКА ушел на зимнюю паузу в РПЛ на 4-м месте в турнирной таблице, отстав от лидирующего «Краснодара» на 4 очка.