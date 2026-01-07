Ричмонд
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
20:30
Болонья
:
Аталанта
П1
3.05
X
3.33
П2
2.50
Футбол. Италия
20:30
Наполи
:
Верона
П1
1.38
X
4.79
П2
10.00
Футбол. Англия
22:30
Борнмут
:
Тоттенхэм Хотспур
П1
2.20
X
3.66
П2
3.25
Футбол. Англия
22:30
Брентфорд
:
Сандерленд
П1
1.83
X
3.60
П2
4.72
Футбол. Англия
22:30
Кристал Пэлас
:
Астон Вилла
П1
3.09
X
3.43
П2
2.40
Футбол. Англия
22:30
Эвертон
:
Вулверхэмптон
П1
1.83
X
3.62
П2
4.80
Футбол. Англия
22:30
Фулхэм
:
Челси
П1
3.52
X
3.73
П2
2.07
Футбол. Англия
22:30
Манчестер Сити
:
Брайтон
П1
1.47
X
5.25
П2
6.20
Футбол. Италия
22:45
Лацио
:
Фиорентина
П1
2.55
X
3.03
П2
3.20
Футбол. Италия
22:45
Парма
:
Интер
П1
8.50
X
5.28
П2
1.37
Футбол. Италия
22:45
Торино
:
Удинезе
П1
2.38
X
3.06
П2
3.50
Футбол. Англия
23:15
Бернли
:
Манчестер Юнайтед
П1
5.02
X
3.99
П2
1.71
Футбол. Англия
23:15
Ньюкасл Юнайтед
:
Лидс
П1
1.69
X
4.02
П2
5.20
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
1
:
Ноттингем Форест
2
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
0
:
Ювентус
3
Источник: у ЦСКА появился новый инвестор, клуб сможет мощно усиливаться

Новым инвестором московского ЦСКА стал Алексей Репик, утверждает телеграм-канал МЯЧ RU, у которого более 70 тысяч подписчиков.

Источник: Sport24

"Алексей Репик — новый инвестор ЦСКА. Трансфер Воронова — его сделка. По нашей информации, бизнесмен из рейтинга Forbes-2023 увеличил финансовое присутствие в московском клубе. ЦСКА, к слову, уже два года подряд поздравляет Алексея Евгеньевича с днем рождения в своем тг-канале.

По нашим данным, недавний переход Максима Воронова из «Урала» стал первой сделкой с участием Репика.

С Репиком клуб сможет в перспективе мощно усиливаться — до конца трансферного окна ЦСКА хочет дожать переход Баринова", — пишет источник.

Ранее сообщалось, что «Спартак» пытался перехватить у ЦСКА талантливого нападающего, но не сумел, хотя был готов заплатить больше. Предполагается, что в ближайшее время состав армейцев может пополнить и капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов.

ЦСКА ушел на зимнюю паузу в РПЛ на 4-м месте в турнирной таблице, отстав от лидирующего «Краснодара» на 4 очка.