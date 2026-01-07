«Актобе» и «Тобол» нашли усиление в РПЛ: известен ценник игрока

По информации Metaratings.ru, активный интерес к 32-летнемй игроку проявляют «Актобе» и «Тобол». Также в его услугах заинтересован волгоградский «Ротор».
Кроме того, у хавбека есть и другие варианты продолжения карьеры, но на данный момент они без конкретики и не являются приоритетными.
В нынешнем сезоне Калинский сыграл 6 матчей за «Пари НН», в которых не отметился результативными действиями. По данным портала Transfermarkt, его контракт с нижегородским клубом действует до лета 2027 года, а рыночная стоимость игрока оценивается в 500 тысяч евро.
В прошлом сезоне КПЛ «Тобол» стал бронзовым призёром, а «Актобе» занял пятое место в турнирной таблице.