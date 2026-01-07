«Актобе» и «Тобол» нашли усиление в РПЛ: известен ценник игрока

В нынешнем сезоне Калинский сыграл 6 матчей за «Пари НН», в которых не отметился результативными действиями. По данным портала Transfermarkt, его контракт с нижегородским клубом действует до лета 2027 года, а рыночная стоимость игрока оценивается в 500 тысяч евро.