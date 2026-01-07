Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
20:30
Болонья
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
3.01
X
3.33
П2
2.49
Футбол. Италия
20:30
Наполи
:
Верона
Все коэффициенты
П1
1.38
X
4.74
П2
11.00
Футбол. Англия
22:30
Борнмут
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
2.20
X
3.65
П2
3.27
Футбол. Англия
22:30
Брентфорд
:
Сандерленд
Все коэффициенты
П1
1.85
X
3.57
П2
4.66
Футбол. Англия
22:30
Кристал Пэлас
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
3.05
X
3.39
П2
2.42
Футбол. Англия
22:30
Эвертон
:
Вулверхэмптон
Все коэффициенты
П1
1.83
X
3.61
П2
4.76
Футбол. Англия
22:30
Фулхэм
:
Челси
Все коэффициенты
П1
3.68
X
3.76
П2
2.01
Футбол. Англия
22:30
Манчестер Сити
:
Брайтон
Все коэффициенты
П1
1.50
X
5.06
П2
6.14
Футбол. Италия
22:45
Лацио
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
2.57
X
3.03
П2
3.16
Футбол. Италия
22:45
Парма
:
Интер
Все коэффициенты
П1
9.50
X
5.63
П2
1.33
Футбол. Италия
22:45
Торино
:
Удинезе
Все коэффициенты
П1
2.33
X
3.05
П2
3.61
Футбол. Англия
23:15
Бернли
:
Манчестер Юнайтед
Все коэффициенты
П1
5.14
X
3.97
П2
1.70
Футбол. Англия
23:15
Ньюкасл Юнайтед
:
Лидс
Все коэффициенты
П1
1.67
X
4.06
П2
5.30

Спортивного директора «Спартака» призвали выкинуть из клуба

Футбольный агент Тимур Гурцкая раскритиковал спортивного директора московского «Спартака» Франсиса Кахигао, передает «РБ Спорт».

Источник: Соцсети

«Ноль! Кахигао надо было выкинуть после первых его предложенных кандидатур. Сказать “спасибо, не заводи нас больше в блуд, потому что мы из-за тебя тратим страшные деньги”, — сказал Гурцкая.

Российская премьер-лига ушла на зимнюю паузу, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков. Армейский клуб расположился на четвертой позиции (36 баллов), на пятой строчке идет «Балтика» (35). «Спартак», который осенью лишился главного тренера Деяна Станковича, остается на шестой позиции, в активе команды 29 баллов.