Источник: форвард ЦСКА Гайч продолжит карьеру в Аргентине

Гайич стал игроком ЦСКА в 2020 году. Он провел 39 матчей за московскую команду во всех турнирах, отметившись 3 голами и 4 результативными передачами. Аргентинец выступал на правах аренды за несколько зарубежных команд, а сейчас находится в аренде в «Крыльях Советов» до конца сезона-2025/26.