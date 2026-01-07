Источник: форвард ЦСКА Гайч продолжит карьеру в Аргентине

По информации источника, в 26-летнем футболисте заинтересованы несколько аргентинских клубов, в том числе «Тальерес» и «Сан-Лоренцо», воспитанником которого Гайич является. Отмечается, что трансфер форварда может состояться уже зимой — армейцы хотят расстаться с дорогим по зарплате нападающим, контракт с которым закончится через полгода.
Гайич стал игроком ЦСКА в 2020 году. Он провел 39 матчей за московскую команду во всех турнирах, отметившись 3 голами и 4 результативными передачами. Аргентинец выступал на правах аренды за несколько зарубежных команд, а сейчас находится в аренде в «Крыльях Советов» до конца сезона-2025/26.