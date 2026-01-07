Ричмонд
«Крузейро» сделал новое предложение «Зениту» по трансферу Жерсона

«Крузейро» продолжает попытки подписать полузащитника «Зенита» Жерсона.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает в соцсети X журналист Вене Касагранде, бразильский клуб сделал новое предложение: сумма осталась прежней, но «Крузейро» улучшил условия оплаты и также увеличил гарантированную выплату: 25 млн евро плюс 2 млн евро в виде бонусов — всего 27 млн евро.

По данным источника, в среду состоится встреча между всеми заинтересованными сторонами, чтобы попытаться завершить сделку.

Ранее сообщалось, что «Зенит» отклонил предложение «Крузейро» в 27 млн евро.

28-летний бразилец перешел в петербургский клуб летом 2025 года, сыграл в 15 матчах и забил 2 гола.