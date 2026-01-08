Ричмонд
«Курам на смех»: экс-президент «Локомотива» о новом тренере «Спартака»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская заявила, что скептически относится к новому тренеру московского «Спартака» Хуану Карседо, передает «Матч ТВ».

Источник: РИА "Новости"

«Спартак» сделал неправильный выбор. Карседо не имеет никакого опыта работы в большом клубе. Его работа в чемпионате Кипра — просто курам на смех", — сказала Смородская.

Российская премьер-лига ушла на зимнюю паузу, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков. Армейский клуб расположился на четвертой позиции (36 баллов), на пятой строчке идет «Балтика» (35). «Спартак», который осенью лишился главного тренера Деяна Станковича, остается на шестой позиции, в активе команды 29 баллов.