Редактор Marca — о Карседо в «Спартаке»: «Это анекдот, что испанские тренеры не добивались успеха в России»

«Я считаю Карседо большим тренером, который уже имеет хороший опыт управления командой, в том числе в Лиге чемпионов. Думаю, у него и в “Спартаке” все может получиться. Разговоры о том, что испанские тренеры никогда не добивались успеха в России, — это какой-то анекдот. Не стоит принимать их за аксиому или закон», — заявил Кастро в интервью «Чемпионату».