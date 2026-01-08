Редактор Marca — о Карседо в «Спартаке»: «Это анекдот, что испанские тренеры не добивались успеха в России»

Ранее «Спартак» выкупил Карседо у кипрского «Пафоса» и подписал со специалистом контракт до лета 2028 года.
«Я считаю Карседо большим тренером, который уже имеет хороший опыт управления командой, в том числе в Лиге чемпионов. Думаю, у него и в “Спартаке” все может получиться. Разговоры о том, что испанские тренеры никогда не добивались успеха в России, — это какой-то анекдот. Не стоит принимать их за аксиому или закон», — заявил Кастро в интервью «Чемпионату».
Ранее в России работали такие испанские тренеры, как Хуанде Рамос, Унаи Эмери, Хавьер Грасия, Рауль Рианчо, Гильермо Абаскаль, Жозеп Клотет, Роберт Морено, Франк Артига и Давид Деограсия.
После осенней части сезона «Спартак» занимает 6-е место в таблице российской Премьер-Лиги, набрав 29 очков в 18 матчах.