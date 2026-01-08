Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
20:30
Кремонезе
:
Кальяри
Все коэффициенты
П1
2.52
X
3.04
П2
3.23
Футбол. Италия
22:45
Милан
:
Дженоа
Все коэффициенты
П1
1.44
X
4.52
П2
8.50
Футбол. Англия
23:00
Арсенал
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.29
П2
5.80
Футбол. Италия
завершен
Торино
1
:
Удинезе
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
4
:
Лидс
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
2
:
Манчестер Юнайтед
2
П1
X
П2

Редактор Marca — о Карседо в «Спартаке»: «Это анекдот, что испанские тренеры не добивались успеха в России»

Шеф-редактор авторитетной испанской газеты Marca Хуан Кастро прокомментировал назначение испанца Хуана Карлоса Карседо на пост главного тренера московского «Спартака».

Источник: Sport24

Ранее «Спартак» выкупил Карседо у кипрского «Пафоса» и подписал со специалистом контракт до лета 2028 года.

«Я считаю Карседо большим тренером, который уже имеет хороший опыт управления командой, в том числе в Лиге чемпионов. Думаю, у него и в “Спартаке” все может получиться. Разговоры о том, что испанские тренеры никогда не добивались успеха в России, — это какой-то анекдот. Не стоит принимать их за аксиому или закон», — заявил Кастро в интервью «Чемпионату».

Ранее в России работали такие испанские тренеры, как Хуанде Рамос, Унаи Эмери, Хавьер Грасия, Рауль Рианчо, Гильермо Абаскаль, Жозеп Клотет, Роберт Морено, Франк Артига и Давид Деограсия.

После осенней части сезона «Спартак» занимает 6-е место в таблице российской Премьер-Лиги, набрав 29 очков в 18 матчах.