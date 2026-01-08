L'Equipe: хавбек «Краснодара» Перрен может вернуться в Лигу 1

Напомним, что Перрен стал новобранцем «Краснодара» в июле 2025 года, подписав контракт до конца июня 2028 года. В сезоне-2025/2026 француз провёл 12 матчей в РПЛ, забив один гол и отдав три результативные передачи, а также восемь встреч в FONBET Кубке России (1+1). Сайт Transfermarkt оценивает стоимость Перрена в шесть миллионов евро.