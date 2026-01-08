Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
20:30
Кремонезе
:
Кальяри
Все коэффициенты
П1
2.52
X
3.04
П2
3.23
Футбол. Италия
22:45
Милан
:
Дженоа
Все коэффициенты
П1
1.44
X
4.52
П2
8.50
Футбол. Англия
23:00
Арсенал
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.29
П2
5.80
Футбол. Италия
завершен
Торино
1
:
Удинезе
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
4
:
Лидс
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
2
:
Манчестер Юнайтед
2
П1
X
П2

L'Equipe: хавбек «Краснодара» Перрен может вернуться в Лигу 1

По информации французской спортивной газеты L'Equipe, полузащитник клуба Российской Премьер-Лиги (РПЛ) «Краснодар» Гаэтан Перрен может покинуть расположение «чёрно-зелёных».

Источник: Metaratings.ru

Отмечается, что 29-летний вингер «быков» имеет два варианта продолжения карьеры игрока на родине. На французского футболиста претендуют «Осер», бывший клуб Перрена, и «Монако». Переговоры с соискателями пока не ведутся, однако сделка возможна благодаря связям владельцев команд.

Напомним, что Перрен стал новобранцем «Краснодара» в июле 2025 года, подписав контракт до конца июня 2028 года. В сезоне-2025/2026 француз провёл 12 матчей в РПЛ, забив один гол и отдав три результативные передачи, а также восемь встреч в FONBET Кубке России (1+1). Сайт Transfermarkt оценивает стоимость Перрена в шесть миллионов евро.