Семин назвал условие для успеха Карседо в «Спартаке»

«Он хорошо знает “Спартак”, лигу, страну. Карседо работал с Эмери долгое время. Он обладает большим багажом знаний. Если руководство “Спартака” окажет ему такую же помощь, какую ему оказали в “Пафосе”, то он добьется результата. Если нет, то все будет по-старому», — сказал Семин «СЭ».