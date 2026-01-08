Семин назвал условие для успеха Карседо в «Спартаке»

«Он хорошо знает “Спартак”, лигу, страну. Карседо работал с Эмери долгое время. Он обладает большим багажом знаний. Если руководство “Спартака” окажет ему такую же помощь, какую ему оказали в “Пафосе”, то он добьется результата. Если нет, то все будет по-старому», — сказал Семин «СЭ».
Карседо возглавлял «Пафос» с июля 2023 года. Летом 2025 года команда под его руководством впервые в своей истории вышла в основную стадию Лиги чемпионов. Специалист объявил об уходе из клуба 4 января.
5 января «Спартак» объявил о назначении Карседо главным тренером команды. Соглашение с 52-летним испанским специалистом действует до лета 2028 года.