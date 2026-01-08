Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
2-й тайм
Кремонезе
2
:
Кальяри
0
Все коэффициенты
П1
1.12
X
9.50
П2
23.00
Футбол. Италия
22:45
Милан
:
Дженоа
Все коэффициенты
П1
1.51
X
4.23
П2
7.70
Футбол. Англия
23:00
Арсенал
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.31
П2
5.90
Футбол. Италия
завершен
Торино
1
:
Удинезе
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
4
:
Лидс
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
2
:
Манчестер Юнайтед
2
П1
X
П2

Семин назвал условие для успеха Карседо в «Спартаке»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился с «СЭ» мнением о назначении Хуана Карседо главным тренером «Спартака».

Источник: РИА "Новости"

«Он хорошо знает “Спартак”, лигу, страну. Карседо работал с Эмери долгое время. Он обладает большим багажом знаний. Если руководство “Спартака” окажет ему такую же помощь, какую ему оказали в “Пафосе”, то он добьется результата. Если нет, то все будет по-старому», — сказал Семин «СЭ».

Карседо возглавлял «Пафос» с июля 2023 года. Летом 2025 года команда под его руководством впервые в своей истории вышла в основную стадию Лиги чемпионов. Специалист объявил об уходе из клуба 4 января.

5 января «Спартак» объявил о назначении Карседо главным тренером команды. Соглашение с 52-летним испанским специалистом действует до лета 2028 года.