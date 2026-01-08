Отец футболиста «Зенита» Жерсона рассказал о переговорах с «Крузейро»: «Думаю, все получится»

"Посмотрим, что произойдет. Надеюсь, сделка состоится, потому что голова уже кипит. Но я думаю, что все получится.
Жерсон спокоен. У нас с ним доверительные отношения отца и сына. Я действую как профессионал: оставляю в стороне роль отца и беру на себя роль менеджера. Я здесь вместе с моей командой, чтобы помочь ему сохранять спокойствие. Если нужно что-то решить, мы решим.
Все спокойно. В «Зените» работают хорошие, деловые и надежные люди. Футбол — это продукт, и клубы должны понимать друг друга. Если они примут решение провести сделку, мы сделаем все необходимое, потому что по сути Жерсон является сотрудником «Зенита». Если клуб сочтет, что сделка нужна и она выгодна всем, она состоится", — сказал отец Жерсона в интервью Itatiaia, сообщает CNN Brasil.