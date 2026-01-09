Ричмонд
СМИ узнали новые подробности перехода Жерсона в «Крузейро»

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Футболист петербургского «Зенита» Жерсон в пятницу должен пройти медосмотр в «Крузейро», сообщает Central da Toca.

Источник: Спорт РИА Новости

Ранее журналист Фабрицио Романо сообщил, что «Зенит» и «Крузейро» достигли устной договоренности о переходе. Сумма трансфера 28-летнего полузащитника составит 27 миллионов евро и еще три миллиона бонусами.

По информации источника, бразилец в пятницу утром прибудет в Белу-Оризонти и после медобследования подпишет контракт на четыре года.

Жерсон перешел в «Зенит» из бразильского «Фламенго» в июле 2025 года. В составе петербуржцев полузащитник провел 15 матчей и забил два мяча. За сборную Бразилии Жерсон сыграл в 14 встречах и отметился одним голом. В последний раз футболист выходил на поле в матче национальной команды в июне.