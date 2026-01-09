СМИ узнали новые подробности перехода Жерсона в «Крузейро»

Жерсон перешел в «Зенит» из бразильского «Фламенго» в июле 2025 года. В составе петербуржцев полузащитник провел 15 матчей и забил два мяча. За сборную Бразилии Жерсон сыграл в 14 встречах и отметился одним голом. В последний раз футболист выходил на поле в матче национальной команды в июне.