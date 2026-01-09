Галымжан Кенжебек прошёл медосмотр в новом клубе

За последнее время Галымжан Кенжебек утвердился как один из ключевых игроков атакующей линии сборной Казахстана. В октябре он ярко проявил себя в отборочном цикле к чемпионату мира-2026: в игре с Лихтенштейном вингер оформили дубль и существенно способствовал разгромной победе — 4:0.