«Зенит» и «Крузейро» окончательно договорились о трансфере Жерсона

Как стало известно «СЭ», в ночь на пятницу, 9 января, «Зенит» и «Крузейро» достигли принципиального соглашения о переходе в бразильскую команду 28-летнего полузащитника Жерсона.

Источник: Спорт-Экспресс

В качестве компенсации сине-бело-голубые получат несколько менее 30 миллионов евро непосредственно за футболиста, а также права на ряд игроков из системы «Крузейро». Также сам Жерсон отказывается от положенных ему выплат.

Учитывая все условия, общая стоимость сделки оценивается в 35 миллионов евро. Таким образом, если трансфер Жерсона состоится, то он станет самым крупным в истории местной Серии А — ранее рекордная сумма компенсации составляла 25 миллионов евро.

Официально сделка должна быть закрыта в ближайшие день-два, при этом предметные переговоры начались совсем недавно. Вместе с тем, по нашим данным, сам Жерсон не изъявлял желания покинуть «Зенит» — инициатором трансфера стал его отец.

Бразилец выступает за «Зенит» с лета 2025 года. С того момента он провел за сине-бело-голубых 15 матчей во всех турнирах и забил 2 гола.

Контракт Жерсона с «Зенитом» рассчитан до конца июня 2030 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста 18 миллионов евро.