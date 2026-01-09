Агент Жерсона подтвердил уход футболиста из «Зенита» в «Крузейро»

Ранее «СЭ» сообщал, что стороны окончательно согласовали сделку. Клуб из Санкт-Петербурга получит от бразильской команды 30 миллионов евро за трансфер футболиста, а также права на ряд игроков из системы «Крузейро». С учетом всех условий сумма составит 35 миллионов евро.
— Можете ли подтвердить переход Жерсона из «Зенита» в «Крузейро»?
— Да. Сегодня он пройдет медосмотр, — сказал Кюри «СЭ».
Жерсон перешел в «Зенит» из «Фламенго» в июле 2025 года. 28-летний бразилец провел за российскую команду 15 матчей во всех турнирах и забил 2 гола. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.