Агент Жерсона подтвердил уход футболиста из «Зенита» в «Крузейро»

Ранее «СЭ» сообщал, что стороны окончательно согласовали сделку. Клуб из Санкт-Петербурга получит от бразильской команды 30 миллионов евро за трансфер футболиста, а также права на ряд игроков из системы «Крузейро». С учетом всех условий сумма составит 35 миллионов евро.