Аршавин: Батраков и Кисляк сейчас играют поярче Головина

Бронзовый призёр Евро-2008, экс-хавбек «Зенита» и сборной России по футболу, тренер Андрей Аршавин охарактеризовал игру двух сборников, Матвея Кисляка из ЦСКА и Алексея Батракова из «Локомотива», в сезоне-2025/2026.

Источник: Metaratings.ru

По мнению Аршавина, 20-летний Кисляк и его ровесник Батраков показывают себя в текущем розыгрыше ярче, чем полузащитник клуба Лиги 1 «Монако» Александр Головин.

«Если не брать дубль, который Головин сделал в октябре, то, мне кажется, Батраков и Кисляк сейчас играют поярче. С другой стороны, когда они играли втроём с Катаром, вообще было супер», — предположил Аршавин в интервью РИА Новости.

9 января в эфире YouTube-канала «Коммент. Шоу» главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев рассказал, что Кисляк делает себя сам работой на поле, а Батраков может при должном настрое быть «абсолютно лучшим». Ранее, 20 декабря 2025 года, в интервью сайту Metaratings.ru бывший голкипер «Спартака», «Локомотива» и российской национальной команды Руслан Нигматуллин заявил, что Батраков и Кисляк в состоянии привести свои команды к титулам.

