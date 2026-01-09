Аршавин: Батраков и Кисляк сейчас играют поярче Головина

9 января в эфире YouTube-канала «Коммент. Шоу» главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев рассказал, что Кисляк делает себя сам работой на поле, а Батраков может при должном настрое быть «абсолютно лучшим». Ранее, 20 декабря 2025 года, в интервью сайту Metaratings.ru бывший голкипер «Спартака», «Локомотива» и российской национальной команды Руслан Нигматуллин заявил, что Батраков и Кисляк в состоянии привести свои команды к титулам.