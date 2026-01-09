«Спартаку» нужны эти трансферы, чтобы бороться за медали: вот кто поможет новому тренеру

«Спартак» провалил первую половину сезона РПЛ, уйдя на перерыв лишь шестым. Но весну красно-белые начнут с новым главным тренером — Хуаном Карседо. Какие трансферы могут помочь испанцу уже зимой?
Вратарь
- Текущий состав: Александр Максименко, Илья Помазун, Александр Довбня.
- Статус: позиция укомплектована.
На вратарской позиции, несмотря на недовольство фанатов, у «Спартака» все стабильно. Александр Максименко остается безусловным первым номером, а Илья Помазун подстраховывает на случай форс-мажора. 38-летний Довбня выполняет роль опытного наставника в раздевалке, не выходя на поле.
Зимой усиление не требуется: Карседо важно сохранить текущий микроклимат и не дергать Максименко лишней ротацией. Да, в этом сезоне, согласно статистике, он сильно просел и идет среди худших вратарей РПЛ по многим показателям. Но на дистанции Максименко хорошо проявлял себя, поэтому заслужил доверие. Если весной продолжит ошибаться, есть Помазун, готовый играть в основе на уровне РПЛ.
Защита
Центр
- Текущий состав: Джику, Кристофер Ву, Руслан Литвинов.
- Статус: позиция укомплектована.
Травма Бабича заставила штаб Станковича перестроиться к концу года, но связка Джику — Ву доказала свою эффективность. После летнего трансфера африканских защитников критиковали, но к концу сезона они сыгрались.
Руслан Литвинов успешно подменяет любого из них, поэтому катастрофы при дисквалификациях или травмах не случится. Однако для глубины состава на весну «Спартаку» желательно отозвать из аренды в «Крыльях Советов» Никиту Чернова. Это даст Карседо пространство для маневра, ведь известно, что иногда испанец играет в три центральных защитника.
Левые защитники
- Текущий состав: Игорь Дмитриев, Олег Рябчук.
- Статус: позиция укомплектована.
На левом фланге осенью раскрылся вингер Игорь Дмитриев, ворвавшийся в основу при Станковиче. Олег Рябчук прочно осел в запасе — говорят, «Спартак» планирует расстаться с ним летом.
Учитывая, что Карседо любит переучивать вингеров в защитников, Дмитриев должен ему понравиться. Летом «Спартаку» нужно будет заменить Рябчука, но зимой трансфер на позицию не требуется.
Правые защитники
- Текущий состав: Даниил Денисов, Илья Самошников.
- Статус: позиция укомплектована.
Даниил Денисов в текущем сезоне показывает свой лучший футбол за последние годы, став надежнее в обороне. Главная интрига — продление его контракта, но по игре — минимум претензий.
Илья Самошников, почти не игравший при Станковиче из-за повреждений, остается опцией для Карседо. Предыдущие сезоны в «Локо» Самошников редко травмировался, поэтому есть надежда, что весной он наберет форму. Двух квалифицированных защитников на фланг достаточно — усиление не требуется.
Полузащита
Центр
- Текущий состав: Эсекьель Барко, Жедсон Фернандеш, Кристофер Мартинс, Наиль Умяров, Роман Зобнин.
- Статус: усиление не требуется.
Средняя линия — самая стабильная в «Спартаке»: в опорной зоне играет Умяров, сверху — Жедсон и Барко. Аренда Пруцева не создала проблем, так как опцией для выхода на замены стал Мартинс. Зобнин продлил контракт и готов закрывать дыры в центре поля и не только.
Карседо нужно тактически грамотно расположить Барко и Жедсона, чтобы они не мешали друг другу (это не удалось Станковичу). Как известно, Карседо любит играть в двух опорников, но у «Спартака» только один — Умяров. Барко, хоть и любит играть из глубины, в обороне не слишком полезен. Мартинс играл на позиции опорника в первый сезон «Спартаке», но проявлял там себя не лучшим образом.
Фланги
- Текущий состав: Пабло Солари, Маркиньос, Игорь Дмитриев, Бонгонда.
- Статус: критическая потребность в универсале.
У «Спартака» стабильная пара вингеров: Маркиньос слева, Солари — справа. Аргентинец в этом сезоне прогрессирует, поэтому вытеснил из состава Бонгонда. Африканец неплохо играет за сборную, но в «Спартаке» после травмы на поле почти не выходит.
Сообщается, что «Спартак» может расстаться с Бонгонда уже зимой, при этом Зиньковский — в аренде. Если Бонгонда уйдет, то у «Спартака» не останется альтернативы на правый фланг. К тому же на левом фланге Дмитриев используется как защитник.
Поэтому «Спартаку» желательно усилиться зимой паспортистом, способным сыграть на обоих флангах. Собщалось, что красно-белые договорились о переходе Ульви Бабаева из «Динамо». Но трансфер имеет смысл форсировать и оформить уже зимой. При невозможности — попытаться отозвать из аренды Зиньковского, который также способен сыграть на двух флангах.
Нападающие
- Текущий состав: Манфред Угальде, Ливай Гарсия, Антон Заболотный.
- Статус: поиск «плана Б».
Позиция нападающего вызывает тревогу: Угальде заметно сдал в результативности, поэтому «первого номера» в атаке сейчас нет. Ливай Гарсия — мощный таранный форвард, который умеет бороться и забивать головой. Осенью он разыгрался, поэтому выглядит приоритетным вариантом в атаке.
Также в запасе есть Заболотный, который, как сообщается, может уйти зимой, ведь не получает игровой практики. К сожалению, Заболотный не справился даже с ролью третьей нападающего — ему не удавалось таранить оборону соперника при навалах.
Найти в РПЛ форварда похожего типажа трудно, поэтому «Спартаку» стоит придержать Заболотного до лета. Или попытаться найти габаритного паспортиста в атаку, чтобы тот выполнял роль «столба» — например, Голенкова из «Ростова».
Денис Лебеденко