«Спартаку» нужны эти трансферы, чтобы бороться за медали: вот кто поможет новому тренеру

Карседо нужно тактически грамотно расположить Барко и Жедсона, чтобы они не мешали друг другу (это не удалось Станковичу). Как известно, Карседо любит играть в двух опорников, но у «Спартака» только один — Умяров. Барко, хоть и любит играть из глубины, в обороне не слишком полезен. Мартинс играл на позиции опорника в первый сезон «Спартаке», но проявлял там себя не лучшим образом.