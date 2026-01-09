Ричмонд
Губерниев дал совет руководству «Спартака» после назначения Карседо: «Не там ищут»

Спортивный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев высказался о назначении испанца Хуана Карседо на пост главного тренера московского «Спартака».

Источник: РИА "Новости"

Ранее «Спартак» выкупил контракт Карседо у кипрского «Пафоса» и заключил с испанским специалистом соглашение до лета 2028 года.

«Я могу только дать совет руководителям, которые упорно не приглашают Талалаева, например. Ребят, смотрите вширь нашей родины. Не там ищут», — заявил Губерниев в интервью «Евро-Футбол.ру».

Андрей Талалаев является главным тренером калининградской «Балтики», которая занимает 5-е место в таблице российской Премьер-Лиги после осенней части сезона. «Спартак» находится на 6-й позиции.

