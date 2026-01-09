Губерниев дал совет руководству «Спартака» после назначения Карседо: «Не там ищут»

Ранее «Спартак» выкупил контракт Карседо у кипрского «Пафоса» и заключил с испанским специалистом соглашение до лета 2028 года.
«Я могу только дать совет руководителям, которые упорно не приглашают Талалаева, например. Ребят, смотрите вширь нашей родины. Не там ищут», — заявил Губерниев в интервью «Евро-Футбол.ру».
Андрей Талалаев является главным тренером калининградской «Балтики», которая занимает 5-е место в таблице российской Премьер-Лиги после осенней части сезона. «Спартак» находится на 6-й позиции.
