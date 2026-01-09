Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
22:30
Айнтрахт Ф
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
3.55
X
3.88
П2
2.07
Футбол. Испания
23:00
Хетафе
:
Реал Сосьедад
Все коэффициенты
П1
3.56
X
2.93
П2
2.42
Футбол. Испания
10.01
Овьедо
:
Бетис
Все коэффициенты
П1
4.30
X
3.55
П2
1.93
Футбол. Италия
10.01
Комо
:
Болонья
Все коэффициенты
П1
1.97
X
3.47
П2
4.20
Футбол. Италия
10.01
Удинезе
:
Пиза
Все коэффициенты
П1
1.86
X
3.48
П2
4.80
Футбол. Германия
10.01
Фрайбург
:
Гамбург
Все коэффициенты
П1
1.84
X
3.71
П2
4.70

Русский защитник ЦСКА снялся в рекламе Nike: «Отбор был не по России, а по всему миру»

Российский защитник московского ЦСКА Матвей Лукин поделился воспоминаниями о съемках в рекламе американского спортивного бренда Nike.

Источник: РИА "Новости"

— Ты снялся в рекламе Nike…

— Это хорошо, что мы вспомнили! Это вообще потрясающе. Это было перед чемпионатом мира в России. Была европейская реклама. То есть отбор был не в России, а по миру. Был кастинг. У меня был контракт с Nike. Я помню, что был очень большой отбор, очень много людей. Я проходил этапов пять.

— А в чем заключались этапы?

— Сначала ты приходишь, рассказываешь о себе — что ты любишь, чем занимаешься. И потом, если ты понравился, круг сокращается. Я помню, в конце приходилось писать пробы на английском языке, слова… А я тогда вообще не знал английский.

(…) На самом деле, эту рекламу выкладывали в соцсетях Nike. Все, у кого были контракты с Nike, выкладывали к себе в публикации. Это крутили, это было достаточно масштабно.

— Это принесло тебе какую-то медийку?

— Медийку, наверное, нет. Потому что меня тогда как футболиста особо не знали. Мальчик и мальчик. Просто понимали, что он крутой какой-то. Но в целом я был очень рад, — заявил Лукин в интервью CSKA TV.

В нынешнем сезоне 21-летний Матвей Лукин провел за ЦСКА 21 матч, забил 1 мяч и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает россиянина в 4 миллиона евро.