Русский защитник ЦСКА снялся в рекламе Nike: «Отбор был не по России, а по всему миру»

— Ты снялся в рекламе Nike…
— Это хорошо, что мы вспомнили! Это вообще потрясающе. Это было перед чемпионатом мира в России. Была европейская реклама. То есть отбор был не в России, а по миру. Был кастинг. У меня был контракт с Nike. Я помню, что был очень большой отбор, очень много людей. Я проходил этапов пять.
— А в чем заключались этапы?
— Сначала ты приходишь, рассказываешь о себе — что ты любишь, чем занимаешься. И потом, если ты понравился, круг сокращается. Я помню, в конце приходилось писать пробы на английском языке, слова… А я тогда вообще не знал английский.
(…) На самом деле, эту рекламу выкладывали в соцсетях Nike. Все, у кого были контракты с Nike, выкладывали к себе в публикации. Это крутили, это было достаточно масштабно.
— Это принесло тебе какую-то медийку?
— Медийку, наверное, нет. Потому что меня тогда как футболиста особо не знали. Мальчик и мальчик. Просто понимали, что он крутой какой-то. Но в целом я был очень рад, — заявил Лукин в интервью CSKA TV.
В нынешнем сезоне 21-летний Матвей Лукин провел за ЦСКА 21 матч, забил 1 мяч и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает россиянина в 4 миллиона евро.