Русский защитник ЦСКА снялся в рекламе Nike: «Отбор был не по России, а по всему миру»

— Это хорошо, что мы вспомнили! Это вообще потрясающе. Это было перед чемпионатом мира в России. Была европейская реклама. То есть отбор был не в России, а по миру. Был кастинг. У меня был контракт с Nike. Я помню, что был очень большой отбор, очень много людей. Я проходил этапов пять.