Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
22:30
Айнтрахт Ф
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
3.45
X
3.78
П2
2.08
Футбол. Испания
23:00
Хетафе
:
Реал Сосьедад
Все коэффициенты
П1
3.58
X
2.94
П2
2.41
Футбол. Испания
10.01
Овьедо
:
Бетис
Все коэффициенты
П1
4.30
X
3.52
П2
1.94
Футбол. Италия
10.01
Комо
:
Болонья
Все коэффициенты
П1
1.97
X
3.47
П2
4.20
Футбол. Италия
10.01
Удинезе
:
Пиза
Все коэффициенты
П1
1.86
X
3.48
П2
4.80
Футбол. Германия
10.01
Фрайбург
:
Гамбург
Все коэффициенты
П1
1.84
X
3.71
П2
4.70

«Не добивался ничего»: агент о новом главном тренере «Спартака»

Футбольный агент Дмитрий Селюк задался вопросом, каким образом новый главный тренер «Спартака» Хуан Карседо будет справляться с давлением в команде, передает «Матч ТВ».

Источник: Газета.Ру

«В Испании Карседо не добивался ничего. Безусловно, он знающий тренер. Но как он будет справляться в большом клубе — это большой вопрос. Интересно будет посмотреть первые три‑четыре игры, чтобы понять, как он работает. Это будет видно сразу. Хочется “Спартаку” пожелать, чтобы наконец попался тот тренер, который поставит игру», — сказал Селюк.

5 января «Спартак» объявил о назначении на пост главного тренера команды испанца Хуана Карседо. Контракт 52-летнего специалиста со «Спартаком» заключен на срок до лета 2028 года.

11 ноября 2025 года «Спартак» расторг соглашение с тренером Деяном Станковичем по обоюдному согласию сторон. Сербский наставник руководил московским клубом с начала сезона 2024 года. За это время команда провела 64 официальных матча, из которых выиграла 37, свела к ничьей 10 и потерпела 17 поражений.