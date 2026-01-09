«Не добивался ничего»: агент о новом главном тренере «Спартака»

«В Испании Карседо не добивался ничего. Безусловно, он знающий тренер. Но как он будет справляться в большом клубе — это большой вопрос. Интересно будет посмотреть первые три‑четыре игры, чтобы понять, как он работает. Это будет видно сразу. Хочется “Спартаку” пожелать, чтобы наконец попался тот тренер, который поставит игру», — сказал Селюк.