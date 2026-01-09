Стали известны детали трансфера форварда «Астаны» в клуб РПЛ

«Чинеду в “Крыльях” до 2028 года за ₽30 млн: 28-летний нападающий, разорвавший соглашение с “Астаной” за полгода до его окончания (россияне оплатят этот мув на ₽30 мультов) — согласовал договор с самарцами на два года. Нигериец присоединится к команде Адиева на первом сборе в Турции 11—12 января , где пройдёт медобследование и подпишет контракт».