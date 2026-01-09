Ричмонд
Стали известны детали трансфера форварда «Астаны» в клуб РПЛ

Стали известны подробности перехода нападающего «Астаны» Джеффри Чинеду в российский клуб «Крылья Советов», возглавляемый экс-тренером сборной Казахстана Магомедом Адиевым, передают Vesti.kz.

Источник: ФК "Астана"

Подробности привёл российский инсайдер Иван Карпов:

«Чинеду в “Крыльях” до 2028 года за ₽30 млн: 28-летний нападающий, разорвавший соглашение с “Астаной” за полгода до его окончания (россияне оплатят этот мув на ₽30 мультов) — согласовал договор с самарцами на два года. Нигериец присоединится к команде Адиева на первом сборе в Турции 11—12 января, где пройдёт медобследование и подпишет контракт».

В карьере Чинеду также были выступления за китайский «Ляонин Тиерен», сербский «Раднички» (Крагуевац), финский «Лахти», эстонский «Нарва-Транс», украинский «Олимпик» (Донецк), македонский «Работнички» и албанскую «Бесу».

На данный момент «Крылья Советов» занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков после 18 матчей.