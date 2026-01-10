«Динамо» на сборах в ОАЭ проведет семь контрольных матчей

Клуб 12 января пройдет медосмотр в Москве, после чего отправится в Дубай, где с 14 по 26 января состоится первый сбор. 23 и 26 января клуб примет участие в товарищеском турнире Dynamo Global Challenge, одним из соперников москвичей станет китайский «Шанхай Шэньхуа», который возглавляет экс-тренер сборной России и ЦСКА Леонид Слуцкий.