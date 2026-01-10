Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
1-й тайм
Овьедо
0
:
Бетис
0
Все коэффициенты
П1
4.61
X
3.15
П2
2.00
Футбол. Италия
17:00
Комо
:
Болонья
Все коэффициенты
П1
1.99
X
3.45
П2
4.30
Футбол. Италия
17:00
Удинезе
:
Пиза
Все коэффициенты
П1
1.90
X
3.48
П2
4.75
Футбол. Германия
17:30
Фрайбург
:
Гамбург
Все коэффициенты
П1
1.82
X
3.69
П2
5.00
Футбол. Германия
17:30
Хайденхайм
:
Кельн
Все коэффициенты
П1
2.96
X
3.56
П2
2.50
Футбол. Германия
17:30
Санкт-Паули
:
РБ Лейпциг
Все коэффициенты
П1
4.05
X
3.65
П2
1.90
Футбол. Германия
17:30
Унион Б
:
Майнц
Все коэффициенты
П1
2.20
X
3.25
П2
3.60
Футбол. Германия
17:30
Вердер
:
Хоффенхайм
Все коэффициенты
П1
2.90
X
3.75
П2
2.30
Футбол. Испания
18:15
Вильярреал
:
Алавес
Все коэффициенты
П1
1.45
X
4.20
П2
7.60
Футбол. Италия
20:00
Рома
:
Сассуоло
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.16
П2
6.57
Футбол. Германия
20:30
Байер
:
Штутгарт
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.85
П2
3.40
Футбол. Испания
20:30
Жирона
:
Осасуна
Все коэффициенты
П1
2.44
X
3.26
П2
3.20
Футбол. Италия
22:45
Аталанта
:
Торино
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.15
П2
7.00
Футбол. Испания
23:00
Валенсия
:
Эльче
Все коэффициенты
П1
2.23
X
3.26
П2
3.75

«Динамо» на сборах в ОАЭ проведет семь контрольных матчей

«Динамо» на сборах в ОАЭ встретится с «Шанхай Шэньхуа» Слуцкого.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Московский футбольный клуб «Динамо» в Telegram-канале опубликовал даты зимних тренировочных сборов, на которых команда проведет семь контрольных матчей.

Клуб 12 января пройдет медосмотр в Москве, после чего отправится в Дубай, где с 14 по 26 января состоится первый сбор. 23 и 26 января клуб примет участие в товарищеском турнире Dynamo Global Challenge, одним из соперников москвичей станет китайский «Шанхай Шэньхуа», который возглавляет экс-тренер сборной России и ЦСКА Леонид Слуцкий.

Вторая часть сборов пройдет с 29 января по 10 февраля, в этот временной промежуток команда проведет три товарищеские встречи. Третий этап состоится с 13 по 22 февраля, там «Динамо» сыграет два товарищеских матча.

Дополнительная информация о соперниках, датах и времени начала матчей будет объявлена позднее.

Московское «Динамо» завершило первую половину чемпионата России на 10-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко. В первом матче после возобновления сезона столичный клуб 1 марта примет самарские «Крылья Советов».