«Зенит» сделал предложение «Лацио» по трансферу защитника сборной Португалии

Как сообщает в Х журналист Мустафа Караташ, у которого более 63 тысяч подписчиков, петербургский клуб уже направил предложение римлянам по трансферу 25-летнего игрока. «Аль-Иттихад» также сделал «орлам» предложение по переходу футболиста сборной Португалии.
По словам инсайдера, «Лацио» требует высокую цену за Тавариша, так как его бывший клуб «Арсенал» получит 35% от продажи игрока. Сам защитник хочет перейти в «Бешикташ». В воскресенье, 11 января, после матча 20-го тура Серии А против «Вероны» официальные представители стамбульского клуба проведут с «Лацио» переговоры по трансферу Тавариша.
Итальянская команда приобрела Тавариша у «Арсенала» летом прошлого года за 6 миллионов евро. В текущем сезоне он провел за «Лацио» 10 матчей и сделал 1 результативную передачу. Transfermarkt оценивает стоимость португальца в 15 миллионов евро.