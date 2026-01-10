Ричмонд
Футбол. Испания
перерыв
Овьедо
0
:
Бетис
0
Все коэффициенты
П1
4.30
X
2.60
П2
2.50
Футбол. Италия
17:00
Комо
:
Болонья
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.38
П2
3.89
Футбол. Италия
17:00
Удинезе
:
Пиза
Все коэффициенты
П1
1.92
X
3.35
П2
4.30
Футбол. Германия
17:30
Фрайбург
:
Гамбург
Все коэффициенты
П1
1.82
X
3.69
П2
4.90
Футбол. Германия
17:30
Хайденхайм
:
Кельн
Все коэффициенты
П1
2.96
X
3.56
П2
2.50
Футбол. Германия
17:30
Санкт-Паули
:
РБ Лейпциг
Все коэффициенты
П1
4.05
X
3.65
П2
1.90
Футбол. Германия
17:30
Унион Б
:
Майнц
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.25
П2
3.75
Футбол. Германия
17:30
Вердер
:
Хоффенхайм
Все коэффициенты
П1
2.90
X
3.75
П2
2.30
Футбол. Испания
18:15
Вильярреал
:
Алавес
Все коэффициенты
П1
1.45
X
4.20
П2
7.60
Футбол. Италия
20:00
Рома
:
Сассуоло
Все коэффициенты
П1
1.68
X
4.16
П2
6.57
Футбол. Германия
20:30
Байер
:
Штутгарт
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.85
П2
3.40
Футбол. Испания
20:30
Жирона
:
Осасуна
Все коэффициенты
П1
2.44
X
3.26
П2
3.20
Футбол. Италия
22:45
Аталанта
:
Торино
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.15
П2
7.00
Футбол. Испания
23:00
Валенсия
:
Эльче
Все коэффициенты
П1
2.23
X
3.26
П2
3.75

«Зенит» сделал предложение «Лацио» по трансферу защитника сборной Португалии

«Зенит» заинтересован в приобретении левого защитника «Лацио» Нуну Тавариша.

Источник: Getty Images

Как сообщает в Х журналист Мустафа Караташ, у которого более 63 тысяч подписчиков, петербургский клуб уже направил предложение римлянам по трансферу 25-летнего игрока. «Аль-Иттихад» также сделал «орлам» предложение по переходу футболиста сборной Португалии.

По словам инсайдера, «Лацио» требует высокую цену за Тавариша, так как его бывший клуб «Арсенал» получит 35% от продажи игрока. Сам защитник хочет перейти в «Бешикташ». В воскресенье, 11 января, после матча 20-го тура Серии А против «Вероны» официальные представители стамбульского клуба проведут с «Лацио» переговоры по трансферу Тавариша.

Итальянская команда приобрела Тавариша у «Арсенала» летом прошлого года за 6 миллионов евро. В текущем сезоне он провел за «Лацио» 10 матчей и сделал 1 результативную передачу. Transfermarkt оценивает стоимость португальца в 15 миллионов евро.