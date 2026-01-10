«Зенит» сделал предложение «Лацио» по трансферу защитника сборной Португалии

По словам инсайдера, «Лацио» требует высокую цену за Тавариша, так как его бывший клуб «Арсенал» получит 35% от продажи игрока. Сам защитник хочет перейти в «Бешикташ». В воскресенье, 11 января, после матча 20-го тура Серии А против «Вероны» официальные представители стамбульского клуба проведут с «Лацио» переговоры по трансферу Тавариша.