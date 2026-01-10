Ричмонд
Футболисту ЦСКА вручили награду лучшему молодому игроку РПЛ

Матвей Кисляк обошел в голосовании за премию «Первая пятерка» одноклубника Кирилла Глебова и спартаковца Игоря Дмитриева. Торжественная церемония вручения наград прошла в Российской государственной детской библиотеке.

Источник: ТАСС

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк получил приз «Первая пятерка», который вручается лучшему молодому игроку Российской премьер-лиги (РПЛ) прошлого года.

Торжественная церемония вручения наград прошла в Российской государственной детской библиотеке.

В результате опроса специалистов Кисляк набрал 474 балла. Второе место занял его одноклубник полузащитник Кирилл Глебов (338 баллов), третьим стал полузащитник московского «Спартака» Игорь Дмитриев (158).

Лучшей молодой футболисткой 2025 года стала нападающая «Краснодара» Арина Шуба.

В этом сезоне Кисляк забил четыре гола и сделал пять передач в 17 матчах РПЛ. В марте он дебютировал в сборной России, сыграл семь матчей и забил один мяч.

В список включены российские игроки не старше 21 года, которые отыграли не менее трети матчей команды в РПЛ.

Премия была учреждена в 2002 году, ее обладателями в разные годы становились Александр Кержаков, Игорь Акинфеев, Алан Дзагоев, Александр Кокорин, Александр Головин, Федор Чалов и Сергей Пиняев.

В 2024 году награду получил полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков.

Победитель определяется путем голосования среди руководителей и тренеров клубов, представителей РФС, РПЛ, ФНЛ, ДФЛ, организаций, занимающихся развитием футбола, и журналистов.

