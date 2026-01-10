Ричмонд
Матч-центр
Футбол. Испания
1-й тайм
Вильярреал
0
:
Алавес
0
Все коэффициенты
П1
1.90
X
2.95
П2
6.10
Футбол. Германия
2-й тайм
Фрайбург
1
:
Гамбург
1
Все коэффициенты
П1
1.65
X
2.71
П2
17.00
Футбол. Германия
2-й тайм
Хайденхайм
2
:
Кельн
2
Все коэффициенты
П1
3.40
X
2.30
П2
3.15
Футбол. Германия
2-й тайм
Унион Б
0
:
Майнц
1
Все коэффициенты
П1
8.50
X
3.40
П2
1.55
Футбол. Италия
2-й тайм
Комо
0
:
Болонья
1
Все коэффициенты
П1
17.00
X
4.10
П2
1.43
Футбол. Италия
2-й тайм
Удинезе
2
:
Пиза
2
Все коэффициенты
П1
8.00
X
1.23
П2
9.00
Футбол. Италия
20:00
Рома
:
Сассуоло
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.16
П2
6.57
Футбол. Германия
20:30
Байер
:
Штутгарт
Все коэффициенты
П1
2.12
X
3.85
П2
3.40
Футбол. Испания
20:30
Жирона
:
Осасуна
Все коэффициенты
П1
2.44
X
3.26
П2
3.20
Футбол. Италия
22:45
Аталанта
:
Торино
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.15
П2
7.10
Футбол. Испания
23:00
Валенсия
:
Эльче
Все коэффициенты
П1
2.23
X
3.26
П2
3.75
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
1
:
Бетис
1
П1
X
П2

Агент Артиги — о назначении главным тренером «Рубина»: «Домыслы. Есть разные команды»

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал информацию о скором назначении своего клиента, испанского специалиста Франка Артиги, новым главным тренером казанского «Рубина».

Источник: vk.com/fckhimki_official

Сегодня, 10 января, Артига покинул должность главного тренера ангольского «Петру Атлетику».

«Это домыслы. СМИ пишут об этом из-за того, что Франк покинул “Петру Атлетику”. Они логически думают, что он не зря покинул клуб. В течение нескольких дней все прояснится, потому что есть разные команды. Пока что Франк еще в Анголе, поэтому надо пару дней подождать, какое из предложений он выберет», — заявил агент в интервью Metaratings.ru.

После осенней части сезона «Рубин» под руководством Рашида Рахимова занимает 7-е место в таблице российской Премьер-Лиги, набрав 23 очка в 18 матчах.