Жирков вошел в тренерский штаб «Динамо»

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России Юрий Жирков вошел в тренерский штаб московского футбольного клуба «Динамо», сообщается в Telegram-канале «бело-голубых».
Жирков будет работать в качестве ассистента главного тренера Ролана Гусева. В тренерский штаб также вошли двукратный чемпион России Роман Шаронов и экс-футболист аргентинского «Эстудиантеса» Агустин Киильяборда. Шаронов назначен ассистентом главного тренера, Киильяборда будет выполнять роль тренера по физической подготовке.
Жиркову 42 года, он является пятикратным чемпионом России, шестикратным обладателем Кубка и Суперкубка страны вместе с московским ЦСКА и петербургским «Зенитом», а также победителем Кубка УЕФА в составе армейцев. С лондонским «Челси» Жирков выигрывал чемпионат и Кубок Англии. Также за время игровой карьеры выступал за «Динамо» с 2013 по 2015 год. В составе сборной России Жирков стал бронзовым призером Евро‑2008. В феврале 2023 года он завершил карьеру футболиста.
По итогам осенней части сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) «Динамо» с 21 очком занимает десятую строчку в турнирной таблице чемпионата, а также продолжает участие в пути РПЛ Кубка России, где в рамках ½ финала в марте сыграет с московским «Спартаком».