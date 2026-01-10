Жирков вошел в тренерский штаб «Динамо»

Жиркову 42 года, он является пятикратным чемпионом России, шестикратным обладателем Кубка и Суперкубка страны вместе с московским ЦСКА и петербургским «Зенитом», а также победителем Кубка УЕФА в составе армейцев. С лондонским «Челси» Жирков выигрывал чемпионат и Кубок Англии. Также за время игровой карьеры выступал за «Динамо» с 2013 по 2015 год. В составе сборной России Жирков стал бронзовым призером Евро‑2008. В феврале 2023 года он завершил карьеру футболиста.