Артига готовится возглавить «Рубин», Жерсон из «Зенита» перешел в «Крузейро», «Ахмат» объявил о переходе трех новичков

Жерсон перешел в «Зенит» из «Фламенго» летом 2025 года. 28-летний бразилец провел за российскую команду 15 матчей и забил два гола. Ранее полузащитник играл за «Марсель», «Рому», «Фиорентину» и «Флуминенсе». На его счету один гол в 14 матчах в сборной Бразилии.