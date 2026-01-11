Артига готовится возглавить «Рубин», Жерсон из «Зенита» перешел в «Крузейро», «Ахмат» объявил о переходе трех новичков

Жерсон ушел в «Крузейро»
Полузащитник «Зенита» Жерсон продолжит карьеру в «Крузейро», сообщает пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга.
«Сине-бело-голубые благодарят Жерсона и желают удачи в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении.
Жерсон перешел в «Зенит» из «Фламенго» летом 2025 года. 28-летний бразилец провел за российскую команду 15 матчей и забил два гола. Ранее полузащитник играл за «Марсель», «Рому», «Фиорентину» и «Флуминенсе». На его счету один гол в 14 матчах в сборной Бразилии.
«Зенит» ушел на зимнюю паузу на втором месте в турнирной таблице РПЛ. Сине-бело-голубые набрали 39 очков в 18 турах.
Артига покинул «Петру Атлетику» из Анголы и скоро возглавит «Рубин»
Как стало известно «СЭ», бывший тренер «Химок» и «Родины» Франк Артига в ближайшее время станет главным тренером «Рубина».
Сегодня пресс-служба «Петру Атлетику» сообщила, что 49-летний испанский специалист покинул пост главного тренера ангольской команды.
В декабре появилась информация, что «Рубин» уволит Рашида Рахимова с поста главного тренера. Он возглавляет казанскую команду с апреля 2023 года.
«Рубин» после 18 туров чемпионата России — 2025/26 занимает седьмое место в таблице с 23 очками.
Жирков, Шаронов и аргентинец Киильяборда вошли в штаб Гусева в «Динамо»
«Динамо» объявило об изменениях в тренерском штабе главного тренера команды Ролана Гусева.
Его ассистентами стали бывшие игроки сборной России Юрий Жирков и Роман Шаронов. Тренером по физподготовке назначен аргентинец Агустин Киильяборда.
42-летний Жирков ранее не работал в клубах. В 2022 году он завершил карьеру футболиста. С 2013 по 2016 год Жирков играл за «Динамо». Также он выступал за ЦСКА, «Челси», «Анжи», «Зенит» и «Химки».
49-летний Шаронов до этого был главным тренером «Рубина» и «СКА-Хабаровска», а также ассистентом главного тренера в кипрском «Пафосе».
50-летний Киильяборда ранее работал на родине в «Эстудиантесе», а также в Чили, Парагвае, Египте, ОАЭ («Аль-Наср» в 2021−22 годах) и Саудовской Аравии («Аль-Шабаб» в 2023-м и «Аль-Сафа» в 2024−25 годах).
23 декабря «Динамо» объявило, что Гусев возглавил команду до конца сезона. До этого он исполнял обязанности главного тренера после отставки Валерия Карпина.
Бело-голубые с 21 очком занимают десятое место в турнирной таблице РПЛ после 18 туров.
«Зенит» сделал предложение по защитнику «Лацио» Нуну Таварешу…
«Зенит» сделал предложение «Лацио» по защитнику Нуну Таварешу, сообщает журналист Мустафа Каратас.
По информации источника, итальянский клуб требует высокую сумму за возможный трансфер 25-летнего португальца, так как 35 процентов от будущей продажи защитника получит «Арсенал». Отмечается, что предложение по Таварешу также сделал «Аль-Иттихад», при этом сам футболист хочет перейти в «Бешикташ».
В сезоне-2025/26 на счету Тавареша 10 матчей во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Действующее соглашение игрока с «Лацио» рассчитано до конца июня 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.
…и давал 25 миллионов евро за полузащитника «Палмейраса» Аллана
«Зенит» предлагал 25 миллионов евро за полузащитника «Палмейраса» Аллана, сообщает Globo.
По данным источника, сине-бело-голубые предложили за 21-летнего игрока 20 миллионов евро в качестве фиксированной суммы и еще 5 миллионов евро в виде бонусов. Однако бразильский клуб ответил отказом. В будущем «Палмейрас» хочет продать полузащитника свыше чем за 40 миллионов евро.
В минувшем сезоне Аллан принял участие в 54 матчах за бразильский клуб во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал шесть результативных передач. Соглашение полузащитника с клубом действует до 31 декабря 2029 года.
Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 10 миллионов евро.
«Ахмат» объявил о переходе албанца, россиянина и казахстанца
«Ахмат» объявил о переходе трех футболистов: полузащитника «Балтики» Сергея Пряхина, защитника северомакедонского клуба «Шкендия» Клисмана Цаке и полузащитника казахстанского «Елимая» Галымжана Кенжебека.
23-летний россиянин Пряхин подписал контракт на три с половиной года — до лета 2029-го. Он присоединился к команде на сборах в Турции. Пряхин является воспитанником ЦСКА. Он играл за «Балтику» с 2022 года. В сезоне-2025/26 полузащитник провел 18 матчей, забил один гол и сделал две результативные передачи.
Договор с 26-летним албанцем Цаке рассчитан на три с половиной года — до лета 2029-го. В сезоне-2025/26 защитник провел 21 матч и сделал один голевой пас. Всего за «Шкендию» он провел 132 матча, забил 11 голов и сделал семь результативных передач. Ранее он играл в «Струге» и «Тиране». За сборную Албании Цаке провел один матч.
Соглашение с 22-летним казахстанцем Кенжебеком рассчитано на четыре с половиной года. Ранее Кенжебек с лета 2025 года выступал за «Елимай». В составе казахстанской команды он провел 11 матчей, в которых отметился шестью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Также на счету футболиста 10 игр и три гола за сборную Казахстана.
«Ахмат» с 22 очками занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.