Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
14:30
Лечче
:
Парма
Все коэффициенты
П1
2.76
X
3.01
П2
2.95
Футбол. Испания
16:00
Райо Вальекано
:
Мальорка
Все коэффициенты
П1
1.92
X
3.40
П2
5.20
Футбол. Италия
17:00
Фиорентина
:
Милан
Все коэффициенты
П1
3.86
X
3.54
П2
2.13
Футбол. Германия
17:30
Боруссия М
:
Аугсбург
Все коэффициенты
П1
1.94
X
3.81
П2
4.07
Футбол. Испания
18:15
Леванте
:
Эспаньол
Все коэффициенты
П1
3.19
X
3.36
П2
2.37
Футбол. Германия
19:30
Бавария
:
Вольфсбург
Все коэффициенты
П1
1.14
X
12.00
П2
22.00
Футбол. Италия
20:00
Верона
:
Лацио
Все коэффициенты
П1
3.45
X
3.07
П2
2.40
Футбол. Италия
22:45
Интер
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
1.78
X
3.65
П2
5.40

Ахметов признался, что не празднует Новый год по религиозным причинам

Полузащитник «Крыльев Советов» Ильзат Ахметов признался, что не празднует Новый год.

Источник: РИА "Новости"

31 декабря, в канун Нового года, Ахметову исполнилось 28 лет.

— Я особо не праздную эти дни. Просто поехали с родственниками на Иссык-Куль, побыли вместе, в кругу семьи.

— Иссык-Куль — лучшее место на планете?

— Одно из самых живописных мест на Земле. Сейчас там развивается инфраструктура. Туда стоит приехать. Там все есть — курорт мирового уровня.

— Где вам приятнее находиться — в Москве или в Киргизии?

— Здесь мне комфортно, но родина есть родина. Там моя семья, родные.

— У вас 31 декабря день рождения, 1 января — Новый год. Почему не празднуете?

— Новый год не праздную в силу религии, у нас нет такого праздника, так что семьей отходим от него. День рождения тоже особо не отмечаем, просто собираемся в кругу семьи, — рассказал Ахметов «РБ Спорт».