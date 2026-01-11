Ахметов признался, что не празднует Новый год по религиозным причинам

31 декабря, в канун Нового года, Ахметову исполнилось 28 лет.
— Я особо не праздную эти дни. Просто поехали с родственниками на Иссык-Куль, побыли вместе, в кругу семьи.
— Иссык-Куль — лучшее место на планете?
— Одно из самых живописных мест на Земле. Сейчас там развивается инфраструктура. Туда стоит приехать. Там все есть — курорт мирового уровня.
— Где вам приятнее находиться — в Москве или в Киргизии?
— Здесь мне комфортно, но родина есть родина. Там моя семья, родные.
— У вас 31 декабря день рождения, 1 января — Новый год. Почему не празднуете?
— Новый год не праздную в силу религии, у нас нет такого праздника, так что семьей отходим от него. День рождения тоже особо не отмечаем, просто собираемся в кругу семьи, — рассказал Ахметов «РБ Спорт».