Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
1-й тайм
Райо Вальекано
1
:
Мальорка
1
Все коэффициенты
П1
2.41
X
2.56
П2
4.70
Футбол. Италия
17:00
Фиорентина
:
Милан
Все коэффициенты
П1
3.86
X
3.54
П2
2.20
Футбол. Германия
17:30
Боруссия М
:
Аугсбург
Все коэффициенты
П1
1.94
X
3.81
П2
4.07
Футбол. Испания
18:15
Леванте
:
Эспаньол
Все коэффициенты
П1
3.20
X
3.36
П2
2.37
Футбол. Германия
19:30
Бавария
:
Вольфсбург
Все коэффициенты
П1
1.14
X
12.00
П2
22.00
Футбол. Италия
20:00
Верона
:
Лацио
Все коэффициенты
П1
3.45
X
3.07
П2
2.40
Футбол. Италия
22:45
Интер
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
1.77
X
3.65
П2
5.40
Футбол. Италия
завершен
Лечче
1
:
Парма
2
П1
X
П2

«И вам не советую»: 20-летний игрок ЦСКА никогда не пил алкоголь

20-летний футболист московского ЦСКА Матвей Кисляк признался, что никогда в своей жизни не употреблял алкогольные напитки. Его слова приводит «Советский спорт».

Источник: РИА "Новости"

«Можно, наверное, сказать, что нельзя пить алкоголь, но это и так по умолчанию в принципе. Я никогда не пил и не собираюсь пока что. И вам не советую. Ребята все молодые, думаю, тоже не сталкивались с этим еще. Никогда не пробовал, никогда не пил, поэтому для меня это как-то не запрет», — заявил он.

В текущем сезоне Кисляк принял участие в 27 матчах во всех турнирах, где забил пять мячей и отдал пять результативных передач.

Российская премьер-лига находится на зимней паузе, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков. Армейский клуб расположился на четвертой позиции (36 баллов).