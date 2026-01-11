Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
1-й тайм
Верона
0
:
Лацио
0
Все коэффициенты
П1
4.10
X
2.87
П2
2.30
Футбол. Германия
1-й тайм
Бавария
2
:
Вольфсбург
1
Все коэффициенты
П1
1.10
X
10.50
П2
27.00
Футбол. Испания
2-й тайм
Леванте
1
:
Эспаньол
1
Все коэффициенты
П1
15.00
X
1.11
П2
10.75
Футбол. Италия
22:45
Интер
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
1.78
X
3.65
П2
5.40
Футбол. Германия
завершен
Боруссия М
4
:
Аугсбург
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
1
:
Милан
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
2
:
Мальорка
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
1
:
Парма
2
П1
X
П2

«Оренбург» арендовал парагвайского футболиста Алексиса Кантеро

«Оренбург» арендовал у парагвайской «Олимпии» защитника Алексиса Кантеро.

Источник: ФК "Оренбург"

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Футбольный клуб «Оренбург» арендовал защитника Алексиса Кантеро у парагвайской «Олимпии», сообщается на сайте команды Российской премьер-лиги (РПЛ).

Арендное соглашение с игроком заключено до конца сезона-2025/26 и включает право выкупа.

Кантеро 22 года. Он воспитанник «Гуарани», а за «Олимпию» выступал с лета 2025 года. Защитник имеет опыт выступлений за юношеские и молодежные сборные Парагвая, вызывался во взрослую национальную команду, является участником Олимпийских игр в Париже.