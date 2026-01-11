«Оренбург» арендовал парагвайского футболиста Алексиса Кантеро

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Футбольный клуб «Оренбург» арендовал защитника Алексиса Кантеро у парагвайской «Олимпии», сообщается на сайте команды Российской премьер-лиги (РПЛ).
Арендное соглашение с игроком заключено до конца сезона-2025/26 и включает право выкупа.
Кантеро 22 года. Он воспитанник «Гуарани», а за «Олимпию» выступал с лета 2025 года. Защитник имеет опыт выступлений за юношеские и молодежные сборные Парагвая, вызывался во взрослую национальную команду, является участником Олимпийских игр в Париже.