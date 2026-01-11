Зырянов — о трансферах «Зенита»: «Возможно, в будущем мы усилимся — работаем над этим»

«Средства и активы, вырученные с трансфера Жерсона, оцениваются очень высоко, они дают нам возможность для усиления команды. Важно, что сделки по Жерсону и Лусиано сохраняют наш финансовый баланс. Возможно, в будущем мы усилимся — работаем над этим», — приводит слова Зырянова «Чемпионат».
Жерсон, по данным СМИ, перешел в «Крузейро» за 27+3 млн евро. Сам футболист подписал контракт до конца декабря 2030 года.
Лусиано Гонду стал частью сделки между петербургским и армейским клубом. Аргентинец пополнил состав ЦСКА и подписал соглашение до конца сезона 2029/30, а в «Зенит» перешел Игорь Дивеев до конца сезона-2028/29.