Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
1-й тайм
Верона
0
:
Лацио
0
Все коэффициенты
П1
3.80
X
2.82
П2
2.41
Футбол. Германия
1-й тайм
Бавария
2
:
Вольфсбург
1
Все коэффициенты
П1
1.09
X
11.00
П2
26.00
Футбол. Испания
2-й тайм
Леванте
1
:
Эспаньол
1
Все коэффициенты
П1
9.00
X
1.28
П2
6.90
Футбол. Италия
22:45
Интер
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
1.78
X
3.65
П2
5.40
Футбол. Германия
завершен
Боруссия М
4
:
Аугсбург
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
1
:
Милан
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
2
:
Мальорка
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
1
:
Парма
2
П1
X
П2

«Сделка была непростой». Гендиректор ЦСКА прокомментировал обмен Дивеева на Гонду из «Зенита»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал обмен защитника Игоря Дивеева на нападающего «Зенита» Лусиано Гонду.

Источник: Sport24

«Сделка, включавшая обмен, была непростой, и поначалу ее многие сочли неочевидной — возможно, некоторые болельщики до сих пор так считают. Конечно, всегда проще занимать популярную сторону, но это решение было взаимным и всесторонним, принятым на основе консолидированного мнения и тщательного анализа ситуации. Мы убеждены в том, что на сегодня этот трансфер пойдет на пользу ЦСКА.

Мы благодарим Игоря за все годы в нашем клубе, за две сотни матчей, два десятка голов и три трофея. Игорь заслужил уважение болельщиков, и мы надеемся, что у Лусиано в ЦСКА будет не менее яркая карьера.

Команде был нужен именно такой тип форварда — умный, фактурный, с голевым чутьем и уже адаптировавшийся к чемпионату России. И мы рады приобрести игрока, которому не потребуется время на набор формы и который сможет стать частью команды с первого дня сборов. Мы все прекрасно помним и игру Лусиано против нас в Москве, когда аргентинец сделал результат, несмотря на наше преимущество по многим показателям. Теперь время делать результат в красно-синих цветах.

Перед клубом по-прежнему стоят задачи комплектования других важных позиций, включая, безусловно, позицию центрального защитника, который соответствовал бы игровым требованиям тренерского штаба. Также в ближайшие дни клуб рассчитывает отработать и по трансферам “на выход” — в преддверии заключительной части сезона необходимо иметь мощную обойму, в которой каждый будет готов сделать результат, к которому мы все стремимся», — цитирует Бабаева пресс-служба армейцев.