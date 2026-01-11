«Сделка, включавшая обмен, была непростой, и поначалу ее многие сочли неочевидной — возможно, некоторые болельщики до сих пор так считают. Конечно, всегда проще занимать популярную сторону, но это решение было взаимным и всесторонним, принятым на основе консолидированного мнения и тщательного анализа ситуации. Мы убеждены в том, что на сегодня этот трансфер пойдет на пользу ЦСКА.
Мы благодарим Игоря за все годы в нашем клубе, за две сотни матчей, два десятка голов и три трофея. Игорь заслужил уважение болельщиков, и мы надеемся, что у Лусиано в ЦСКА будет не менее яркая карьера.
Команде был нужен именно такой тип форварда — умный, фактурный, с голевым чутьем и уже адаптировавшийся к чемпионату России. И мы рады приобрести игрока, которому не потребуется время на набор формы и который сможет стать частью команды с первого дня сборов. Мы все прекрасно помним и игру Лусиано против нас в Москве, когда аргентинец сделал результат, несмотря на наше преимущество по многим показателям. Теперь время делать результат в красно-синих цветах.
Перед клубом по-прежнему стоят задачи комплектования других важных позиций, включая, безусловно, позицию центрального защитника, который соответствовал бы игровым требованиям тренерского штаба. Также в ближайшие дни клуб рассчитывает отработать и по трансферам “на выход” — в преддверии заключительной части сезона необходимо иметь мощную обойму, в которой каждый будет готов сделать результат, к которому мы все стремимся», — цитирует Бабаева пресс-служба армейцев.
«Сделка была непростой». Гендиректор ЦСКА прокомментировал обмен Дивеева на Гонду из «Зенита»
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал обмен защитника Игоря Дивеева на нападающего «Зенита» Лусиано Гонду.
