Председатель правления «Зенита» Зырянов объяснил, почему Жерсон не заиграл в России

Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов ответил на вопрос, почему у полузащитника Жерсона не получилось заиграть в России. В субботу, 10 января, сине-бело-голубые объявили о продаже футболиста в «Крузейро».
Жерсон запомнится только презентацией. Трансфер за 25 миллионов евро провалился в РПЛ.
Зырянов подчеркнул, что Жерсон — высококлассный футболист, но любой переход иностранца в Россию — всегда риск.
«Он пришел в команду после интенсивнейшего периода в карьере, не смог проявить себя из-за травмы и не до конца адаптировался к нашему чемпионату», — приводит «Чемпионат» слова председателя правления «Зенита».
Зырянов с сожалением отметил, что Жерсон так и не заиграл на своем уровне.
«При этом примеры Малкома, Вендела и других лучших иностранцев РПЛ показывают, что игроки такого уровня не всегда выдают результат мгновенно после перехода, а раскрываются постепенно и позднее начинают приносить максимальную пользу команде», — сказал Зырянов.
Жерсон перешел в «Зенит» из «Фламенго» летом 2025 года. 28-летний бразилец провел за российскую команду 15 матчей и забил 2 гола.