Председатель правления «Зенита» Зырянов объяснил, почему Жерсон не заиграл в России

«При этом примеры Малкома, Вендела и других лучших иностранцев РПЛ показывают, что игроки такого уровня не всегда выдают результат мгновенно после перехода, а раскрываются постепенно и позднее начинают приносить максимальную пользу команде», — сказал Зырянов.