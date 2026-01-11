Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
2-й тайм
Верона
0
:
Лацио
0
Все коэффициенты
П1
7.00
X
1.54
П2
4.80
Футбол. Италия
22:45
Интер
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
1.77
X
3.65
П2
5.40
Футбол. Германия
завершен
Бавария
8
:
Вольфсбург
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Леванте
1
:
Эспаньол
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия М
4
:
Аугсбург
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
1
:
Милан
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
2
:
Мальорка
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
1
:
Парма
2
П1
X
П2

Председатель правления «Зенита» Зырянов объяснил, почему Жерсон не заиграл в России

В субботу, 10 января, сине-бело-голубые объявили о продаже футболиста в «Крузейро».

Источник: РИА "Новости"

Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов ответил на вопрос, почему у полузащитника Жерсона не получилось заиграть в России. В субботу, 10 января, сине-бело-голубые объявили о продаже футболиста в «Крузейро».

Жерсон запомнится только презентацией. Трансфер за 25 миллионов евро провалился в РПЛ.

Зырянов подчеркнул, что Жерсон — высококлассный футболист, но любой переход иностранца в Россию — всегда риск.

«Он пришел в команду после интенсивнейшего периода в карьере, не смог проявить себя из-за травмы и не до конца адаптировался к нашему чемпионату», — приводит «Чемпионат» слова председателя правления «Зенита».

Зырянов с сожалением отметил, что Жерсон так и не заиграл на своем уровне.

«При этом примеры Малкома, Вендела и других лучших иностранцев РПЛ показывают, что игроки такого уровня не всегда выдают результат мгновенно после перехода, а раскрываются постепенно и позднее начинают приносить максимальную пользу команде», — сказал Зырянов.

Жерсон перешел в «Зенит» из «Фламенго» летом 2025 года. 28-летний бразилец провел за российскую команду 15 матчей и забил 2 гола.