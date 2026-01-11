Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
1-й тайм
Интер
1
:
Наполи
0
Все коэффициенты
П1
1.32
X
5.00
П2
11.50
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Лацио
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Бавария
8
:
Вольфсбург
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Леванте
1
:
Эспаньол
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия М
4
:
Аугсбург
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
1
:
Милан
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
2
:
Мальорка
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
1
:
Парма
2
П1
X
П2

«Ты должен был бороться»: Круговой проводил Дивеева в «Зенит»

Круговой в шутку укорил Дивеева за переход в «Зенит».

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Защитник московского футбольного клуба ЦСКА Данил Круговой в своем Telegram-канале в шутку укорил Игоря Дивеева за переход в петербургский «Зенит», но пожелал бывшему одноклубнику удачи.

В воскресенье «Зенит» объявил о переходе из ЦСКА 26-летнего защитника сборной России Дивеева, а армейский клуб — о приобретении у петербуржцев 24-летнего аргентинского нападающего Лусиано Гонду.

«Ты был избранным! Ты должен был бороться… А вообще, удачи, Дивей! Увидимся на полях, легенда 78!» — написал Круговой.

Фраза Кругового, возможно, является отсылкой к фильму «Звездные войны. Эпизод III: месть ситхов».

Круговому 27 лет, он выступал за «Зенит» в 2019—2024 годах, став с петербуржцами четырехкратным чемпионом России, обладателем Кубка и четырех Суперкубков России. В июле 2024 года Круговой перешел в ЦСКА на правах свободного агента.