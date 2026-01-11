«Ты должен был бороться»: Круговой проводил Дивеева в «Зенит»

Круговому 27 лет, он выступал за «Зенит» в 2019—2024 годах, став с петербуржцами четырехкратным чемпионом России, обладателем Кубка и четырех Суперкубков России. В июле 2024 года Круговой перешел в ЦСКА на правах свободного агента.