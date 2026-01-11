«Ты должен был бороться»: Круговой проводил Дивеева в «Зенит»

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Защитник московского футбольного клуба ЦСКА Данил Круговой в своем Telegram-канале в шутку укорил Игоря Дивеева за переход в петербургский «Зенит», но пожелал бывшему одноклубнику удачи.
В воскресенье «Зенит» объявил о переходе из ЦСКА 26-летнего защитника сборной России Дивеева, а армейский клуб — о приобретении у петербуржцев 24-летнего аргентинского нападающего Лусиано Гонду.
«Ты был избранным! Ты должен был бороться… А вообще, удачи, Дивей! Увидимся на полях, легенда 78!» — написал Круговой.
Фраза Кругового, возможно, является отсылкой к фильму «Звездные войны. Эпизод III: месть ситхов».
Круговому 27 лет, он выступал за «Зенит» в 2019—2024 годах, став с петербуржцами четырехкратным чемпионом России, обладателем Кубка и четырех Суперкубков России. В июле 2024 года Круговой перешел в ЦСКА на правах свободного агента.