Без пафоса. «Спартак» поставил на сильного, но не самого известного тренера — если не получится и у Карседо, то проблемы надо искать выше

5 января «Спартак» объявил имя нового главного тренера. Представители СМИ знают — подобные новости от красно-белых всегда в самом топе, показатели просмотров улетают в космос. Информационная бомба. Но на этот раз с Хуаном Карлосом Карседо «взрыв», наверное, получился самый слабый в истории.
Объяснения тому на поверхности. Во-первых, тайминг — на праздниках люди предпочитают заниматься семейными делами, мало думая о проблемах любимых клубов, футболисты которых к тому же находятся в отпусках. Во-вторых, имя нового тренера обсуждалось еще в 2025 году, неожиданности не случилось. В-третьих, глобально Карседо — ноунейм, от которого почти никто не знает, чего ожидать. А в-четвертых — и в-главных — болельщики уже, кажется, начинают уставать от этого водоворота фамилий специалистов. На каждого возлагаются надежды, но они постоянно не оправдываются. Ну и какая разница, кто станет очередным таким проходным «абаскалем»?
Вот только парадокс: есть ощущение, что именно с Карседо, вызвавшим слабый, по меркам «Спартака», отклик, красно-белые могут попасть в цель. Кто-то улыбнется: снова привычный цикл — высокие ожидания, которые потом разобьются о реальность. Но о Хуане Карлосе действительно самые положительные отзывы. Чего не было, скажем, в случаях с Гильермо Абаскалем и Деяном Станковичем.
Осенью спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао едва не продавил кандидатуру невнятного Луиса Гарсии. На мой взгляд, в российский топ-клуб должно быть даже стыдно предлагать фигуру, которая на высшем уровне в своей карьере не сделала ничего примечательного.
А вот Карседо на бумаге выглядит сильным выбором Кахигао. В нем, по отзывам, всего в меру — и жесткости, и демократичности, и об атаке помнит, и об обороне не забывает. Умеет держать коллектив не хуже Станковича, но, в отличие от серба, хорош и в футбольных моментах, в тактике. Чемпионский титул с «Пафосом» на Кипре — здорово, клуб взял золото впервые в своей истории. Но достойное выступление в Лиге чемпионов еще более показательно. Там со скромным бюджетом пройдены три крепких соперника в квалификации, а на основном этапе поражения случились только от совсем уж монстров — «Баварии» и «Юве». При победе, скажем, над «Вильярреалом» и ничьей с «Монако».
Карседо в нынешних условиях, когда в РПЛ по понятным причинам не поедут топ-специалисты, — один из довольно интересных вариантов. «Спартаковский ураган мощно выступил на новогодних праздниках», — шутили в соцсетях, обыгрывая имя Кахигао и циклон «Фрэнсис», на днях засыпавший снегом половину России.
Но успеха «Спартаку» испанец совершенно не гарантирует. Давно есть ощущение, что проблемы у красно-белых не в составе, собранном на десятки, если не сотни миллионов евро. И не в тренере. А в системе принятия решений, компетенциях руководителей. И подписание Карседо должно стать как раз отличной лакмусовой бумажкой. В отличие от ряда предыдущих специалистов у Хуана Карлоса в футбольном мире репутация крепкого тренера. Если не получится и у него, значит, причины стоит поискать где-то выше в иерархии клуба.
Автор: Константин Алексеев