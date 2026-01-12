Без пафоса. «Спартак» поставил на сильного, но не самого известного тренера — если не получится и у Карседо, то проблемы надо искать выше

А вот Карседо на бумаге выглядит сильным выбором Кахигао. В нем, по отзывам, всего в меру — и жесткости, и демократичности, и об атаке помнит, и об обороне не забывает. Умеет держать коллектив не хуже Станковича, но, в отличие от серба, хорош и в футбольных моментах, в тактике. Чемпионский титул с «Пафосом» на Кипре — здорово, клуб взял золото впервые в своей истории. Но достойное выступление в Лиге чемпионов еще более показательно. Там со скромным бюджетом пройдены три крепких соперника в квалификации, а на основном этапе поражения случились только от совсем уж монстров — «Баварии» и «Юве». При победе, скажем, над «Вильярреалом» и ничьей с «Монако».